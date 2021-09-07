2生曾與新北染疫童出遊　北市南港某國小、幼兒園「預防性停課」今明清消

▲新北市幼兒園群聚案，北市影響關聯圖。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

新北染疫幼兒園確診傳播鏈不斷擴大，北市教育局7日表示，目前已匡列3所國小，分別於南港區、中正區、大同區各1所，以及4所幼兒園，分別為南港區1所、中山區1所、中正區2所，曾有學生與確診者接觸，經衛生單位列為居家隔離。對此，南港某國小證實，已通知29名學生、1名班導師8日預防性停課；而南港某幼兒園聽聞記者來電後，緊急稱「我們沒確診！」便隨即掛上電話。

台北市教育局7日表示，已針對中山區、中正區幼兒園進行預防性停課至9月11日，累計3間幼兒園（共17班級）423人預防性停課，其中2班60人採預防性居家隔離。

▲台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

北市教育局指出，另外還有3所國小，分別為南港區、中正區、大同區各1所，以及1所南港區幼兒園於8日起，進行預防性停課至11日，停課學生累計196人，其中有4班109人、家人進行預防性居家隔離至12日。國小停課期間將進行線上教學，以維護其受教權益，讓學生維持正常上課的狀態，降低停課對於學業的影響。

北市教育局稱，為謹慎起見，各該學校居家隔離者所在之班級，全班進行預防性居家隔離，以確實阻斷疫情傳播可能性。經統計，目前已有619人接受預防性停課、169人採取預防性居家隔離。

針對南港也出現1間國小、1間幼兒園進行預防性停課，據了解，是有2名學生曾於8月和案16142出遊，並且自行向校方、教育局通知有接觸。

南港某國小表示，由於1名學生和新北市染疫幼兒園有關，所以該班共29名學生、1名班導師於8日進行預防性停課至11日；目前該名學生採檢尚未出爐，不過校方在7日傍晚接獲通知後，已有通知學生家長，並確定於7日晚上、8日進行消毒。

另一間南港某幼兒園接到電話時，僅緊急稱「我們沒有確診欸！」就掛上電話，並未提及學童、老師目前狀況，以及學校是否要消毒、有無通知家長，目前學校狀況不明。

▼北市某幼兒園被匡列與新北幼兒園群聚案有關，並發給家長訊息，對外稱立即啟動停課、清消。（圖／讀者提供）