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幼兒園群聚燒2日！新北已4327人停課　北市匡列619人停課

▲▼新北市板橋區爆發幼兒園群聚感染新冠肺炎，鄰近該幼兒園的新埔國小宣布幼兒園部分停課14天，小學部分預防性停課3天。事發突然，一大早仍有不知情的家長載著小孩去學校上課。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市板橋區爆發幼兒園群聚感染，已有5所學校停課。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

新北市幼兒園昨日爆發群聚感染！新北市今（7）日新增7例確診個案，5例來自板橋為幼兒園群聚感染，另外2例來自中和區，為無傳染力之舊案，目前已有5所學校預防性停課；北市也遭受波及，教育局晚間宣布匡列3校4園計619人預防性停課。

新北市7例確診個案感染源為職場1人，家戶5人，其餘1人感染源釐清中；接觸者321人，居家隔離321人。侯友宜下午3點於記者會中表示，雖然確診個案的基因定序尚未出爐，但仍以最高規格「強化二級警戒」謹慎防範。

新北強化二級警戒措施包括，全面提升醫療收治量能，擴充專責醫院及集中檢疫中心、增加32處社區採檢院所篩檢量能，並擴充防疫旅館收容量能，醫院及長照、安養機構停止探視，醫院陪病者限1人，集會人數縮減室內50人、室外100人；若新北出現Delta病毒，新北市即取消餐飲內用、嚴格落實人流管控

▲▼新北幼兒園爆群聚感染，侯友宜提升強化二級警戒。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▲新北幼兒園爆群聚感染，侯友宜提升強化二級警戒。（圖／翻攝侯友宜臉書）

至於是否與雙北先升級三級警戒，侯友宜表示，若真是Delta病毒來勢洶洶，相信中央會對疫情全盤思考，並呼籲中央提升為三級警戒，共同守住疫情。

為預防幼兒園感染擴大，新北市教育局長劉明超說明，目前掌握的是有5校4327人（2校2幼1公托）進行預防性停課，而新北停課標準為，只要校內出現1例確診，匡列者停課14天，全校預防性停課3天觀察、清消；2例以上全校停課14天；若是Delta病毒全校停課14天。

北市府面對新北幼兒園群聚感染，下午召開記者會說明因應策略，市長柯文哲表示，疫情有升溫，除非絕對必要，病危、病重，其他就不要去探病，陪病的限一個。

針對停課標準，副市長黃珊珊指出，原本北市府規定，是1間學校有2個確診者就停課、三分之一學校停課就全區停課，但柯文哲指示，倘若是Delta病毒株，就要把警戒管制表做重新研判，可能要升級到警戒管制2.0版本，與原本標準不同。

新北幼兒園群聚感染擴大，北市目前匡列3校4園計619人預防性停課，預防性居家隔離計169生及其家人。針對北市的接觸者，目前已匡列3所國小（南港區、中正區、大同區各1所）、4所幼兒園（南港區1所、中山區1所、中正區2所同校區）有與確診者接觸之學生，經衛生單位列為居家隔離。

▼新北市幼兒園群聚案，北市影響關聯圖。（圖／台北市政府提供）

▲▼新北市幼兒園群聚案，北市影響關聯圖。（圖／台北市政府提供）

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