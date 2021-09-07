北科附工223人二採結果出爐！機師兒染疫　師生急居家隔離

▲長榮機師確診案波及就讀北科附工兒子，有227名師生與家長被居家隔離；市府證實，二採結果有223人為陰性，剩餘4人尚未出爐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台北科技大學附屬桃園農工3日傳出有學生確診，主因長榮機師染疫傳染給兒子，全校師生2656人緊急PCR篩檢，一採均為陰性，其餘與學生近距離接觸師生與學生家長被安排居家隔離。市府指出，居隔師生與學生家長227人中，223人今天進行二採，採檢結果出爐均為陰性，另外4人則因居隔較晚，衛生局安排在8日、10日進行二採。

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▲長榮機師確診案波及就讀北科附工兒子，市府環保局人員3日晚間在教室內進行消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

受到長榮機師染疫影響，北科附工傳出有學生確診個案後，市府在本月3日緊急為全校師生2656人進行做PCR篩檢，經過醫護人員採檢後，一採結果隔天出爐，全數為陰性。

市府憂心可能仍有風險，中央流行疫情指揮中心今天與桃園市府安排與確診學生有近距離接觸的入住集中檢疫所的227名師生與學生家長進行二採，下午二採結果出爐，有223人為陰性，另外4人因入住進檢疫所時間較晚，被安排在8日與10日進行二採。

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