▲長榮機師確診，桃園環保局蘆竹長榮大樓附近擴大清消

▲長榮機師確診，桃園環保局於蘆竹長榮大樓附近擴大清消。（圖／環保局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園發生長榮機師及家人確診感染事件，為避免變種病毒疫情持續發展，市府環保局繼昨日於北科附工及鄰近7里消毒後，7日再度出動蘆竹區中隊動員防疫消毒人員10人及2部消毒車，針對長榮大樓附近的南崁里及南榮里公共區域擴大消毒，確保社區環境安全居民放心。

環保局長呂理德表示，因應本次長榮機師突破性感染事件衍生的相關確診案例，首先進行確診學生就讀的北科附工，執行校園內外環境以及臨近校園週邊的桃園區三民，萬壽，成功，東門，東山里以及龜山區中興，山德里等7里與確診者的公共場所足跡熱點，執行擴大消毒工作，降低環境風險維護居民健康。

長榮機師確診案件發生後，位於長榮航空大樓附近蘆竹區南崁里，在地居民收到細胞簡訊提醒而感到擔心不已，環保局緊接著在今天動員蘆竹清潔隊防疫消毒人員10人及2部砲霧式消毒車，開始穿梭在長榮大樓週邊區域南崁里及南榮里執行擴大消毒工作，大街小巷都可見消毒車與防疫人員噴灑消毒劑，並將於下午完成，避免防疫破口進入社區，環保局也提醒市民朋友做好自主健康管理。

環保局也呼籲，防疫消毒隊員守護戶外的公共環境，社區跟住家環境防疫措施動手就能做到，利用酒精或稀釋後的漂白水來加強擦拭門把、常用開關按鈕跟桌椅，做好自身的防護；同時也再次呼籲市民朋友們，面對嚴峻的疫情挑戰，戴好口罩是絕對必須的，尤其是倒垃圾時更應配戴口罩及不群聚的貫徹疫情防護，保護自己也保護清潔隊員。大家齊心防疫做好各項防護措施，防堵疫情升溫，早日回歸生活的日常。

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