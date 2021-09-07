校園確診連環爆！教育部：地方政府可自訂預防性停課規定

▲新北市有多所國小受新冠肺炎群聚感染影響被要求要停課。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

才剛開學，校園確診案例就連環爆，目前校園停課標準各縣市不一致，外界關心是否由教育部制定一套正確標準，好讓各界依循。教育部今（7日）稍早回應，中央目前是以1班有1位師生確診就停班；1校有2位以上師生確診就停課，但地方政府也可視需要訂定預防性停課相關規定。

教育部國教署表示，有關校園因疫情停課標準，依教育部「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情停課標準」，1班有1位師生列為確定病例，該班停課；1校有2位以上師生列為確定病例，該校停課。

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國教署說明，學校師生出現確診個案時，應依疫情指揮中心及衛生機關疫情調查結果，以及前揭停課標準辦理，並即時進行全校(園)清潔消毒，包括各教學區域之窗簾、圍簾等均應拆卸清洗，同時針對該確診者曾接觸過的空間，加強清潔消毒，經衛生主管機關同意後方可重新上課。

但國教署也說，地方政府得依各地區疫情狀況及其需要，請各校加強相關防疫措施；地方政府也可視需要訂定預防性停課相關規定。教育部將持續與衛生單位保持密切聯繫，持續追蹤師生健康情形。

依據防疫指引規定，幼兒園若有出現疑似感染風險者，得採取預防性停課，並應通報主管機關備查。國教署提到，各教育主管機關得視疫情需要訂定預防性停課措施。例如，園內若有幼兒或其家長經衛生單位匡列為居家隔離者，幼兒園得報地方政府或依主管機關規定啟動預防性停課數天。

國教署強調，師生應自我留意並互相關懷，如出現發燒、咳嗽等COVID-19疑似症狀，應在家休息避免到校上課(班)，並儘速就醫，禁止搭乘大眾運輸工具。在校期間應落實量測體溫、勤洗手，且除用餐及飲水外，應全程佩戴口罩，學校及幼兒園應加強學習場域及相關設施設備清消。



