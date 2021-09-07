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校園確診連環爆！教育部：地方政府可自訂預防性停課規定

▲▼部分媒體報導新北市有多所國小受新冠肺炎群聚感染影響被要求要停課，被點名的板橋江翠國小表示學小並沒有要停課，無端遭到波及實在冤枉。一早校門口正常上課上學，部分家長則在圍牆外觀望入校上課的孩子。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市有多所國小受新冠肺炎群聚感染影響被要求要停課。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

才剛開學，校園確診案例就連環爆，目前校園停課標準各縣市不一致，外界關心是否由教育部制定一套正確標準，好讓各界依循。教育部今（7日）稍早回應，中央目前是以1班有1位師生確診就停班；1校有2位以上師生確診就停課，但地方政府也可視需要訂定預防性停課相關規定。

教育部國教署表示，有關校園因疫情停課標準，依教育部「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情停課標準」，1班有1位師生列為確定病例，該班停課；1校有2位以上師生列為確定病例，該校停課。

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國教署說明，學校師生出現確診個案時，應依疫情指揮中心及衛生機關疫情調查結果，以及前揭停課標準辦理，並即時進行全校(園)清潔消毒，包括各教學區域之窗簾、圍簾等均應拆卸清洗，同時針對該確診者曾接觸過的空間，加強清潔消毒，經衛生主管機關同意後方可重新上課。

但國教署也說，地方政府得依各地區疫情狀況及其需要，請各校加強相關防疫措施；地方政府也可視需要訂定預防性停課相關規定。教育部將持續與衛生單位保持密切聯繫，持續追蹤師生健康情形。

依據防疫指引規定，幼兒園若有出現疑似感染風險者，得採取預防性停課，並應通報主管機關備查。國教署提到，各教育主管機關得視疫情需要訂定預防性停課措施。例如，園內若有幼兒或其家長經衛生單位匡列為居家隔離者，幼兒園得報地方政府或依主管機關規定啟動預防性停課數天。

國教署強調，師生應自我留意並互相關懷，如出現發燒、咳嗽等COVID-19疑似症狀，應在家休息避免到校上課(班)，並儘速就醫，禁止搭乘大眾運輸工具。在校期間應落實量測體溫、勤洗手，且除用餐及飲水外，應全程佩戴口罩，學校及幼兒園應加強學習場域及相關設施設備清消。


 

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