台南中秋「不鼓勵烤肉」！　黃偉哲爆金句：吃吃火鍋滿潮的

▲黃偉哲認為，中秋不烤肉，「吃吃火鍋滿潮的」。（示意圖／取自Pixabay）

記者林悅、莊智勝／台南報導

Delta變種病毒叩關，新北爆發幼兒園群聚案，全台疫情再次拉警報；由於中秋佳節將至，不少民眾好奇屆時是否能烤肉、賞月？對此，各縣市也有不同做法因應疫情，其中台南市長黃偉哲表示，距離中秋還有14天，原則上秉持三不原則，不鼓勵民眾烤肉，「吃吃火鍋也滿流行的、滿潮的！」建議民眾改以吃火鍋形式與家人團聚賞月，度過這波疫情。

針對中秋佳節活動措施，台南市原則上禁止大型戶外社區烤肉；黃偉哲也表示，距離中秋還有一段時間，部分縣市還未做出決議，但台南就是秉持「三不原則」，包括不主辦、不鼓勵、不群聚，並依此原則進行機動性、動態調整。

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▲針對中秋活動，黃偉哲秉持「三不原則」。（圖／記者林悅翻攝）

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黃偉哲說，所謂的不主辦，就是市府本來就不主動舉辦烤肉活動，烤肉不但對空氣形成惡化影響，尤其時序逐漸進入秋冬，空品開始惡化，若再烤肉對空品影響更劇；此外民眾若烤肉，就會大口吃肉、喝酒、交談，口沫橫飛下容易形成感染破口，因此市府雖未禁止，但不鼓勵烤肉活動；此外，黃偉哲認為如若真的非烤不可，在家戶門口烤肉是最適宜、最方便的。

黃偉哲表示，雖然現階段不禁止烤肉，但仍希望大家注意安全，「最好就不要烤，吃吃火鍋也滿流行的、滿潮的，因為你在家門口或是在陽台烤肉的話，有時候家裡面的還是會烏煙瘴氣，還是希望說大家，以火鍋的方式跟家人同聚，一起賞月吃月餅、吃文旦，這樣比較好！」

▼台南市現階段雖未禁止，但仍不鼓勵民眾中秋烤肉。（圖／記者蔡佩旻攝）