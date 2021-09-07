就愛拍小鮮肉洗澡！兩度闖成大宿舍浴室都失風　21歲男判拘40天

▲成功大學男宿驚傳有偷拍狼。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自成功大學臉書）



記者林冠吟／台南報導

21歲的蘇姓男子今年7月晚間持手機進入成大光一舍男宿8樓公共浴室內，趁正在洗澡的黃姓男大生未注意時，由上往下偷拍，被黃男發現後立即大喊，蘇男見事跡敗露後倉皇逃出。沒想到偷拍未成的蘇男心有不甘，再次潛進男宿偷拍，卻再次被學生發現，怒報警處理。台南地院審理後，依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判其拘役40日，得易科罰金。

住在高雄的蘇姓男子，今年7月8日晚間7時許，拿著手機潛進成功大學男宿「光一舍」8樓公共浴室內，趁著黃姓男大生洗澡時，以由上往下拍的方式偷拍黃男洗澡，被黃男當場察覺而大叫，蘇男眼見事跡敗露，倉皇逃離現場。沒想到第一次偷拍未果的蘇男心有不甘，相隔2日再度潛進成大男宿，這次他瞄準同為男宿的「光二舍」，進入6樓的公共浴室空間準備偷拍，卻再次被學生發現。警方獲報後，沿路調閱監視器畫面，循線逮到蘇男。

台南地院審理後認為，蘇男為滿足一己私慾，竟持錄影設備，乘他人洗澡之際，無故竊錄他人非公開活動與身體隱私部位，嚴重侵害他人隱私，造成被害人身心恐懼、內心留下難以抹滅的陰影，顯然欠缺尊重他人隱私之觀念，依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判蘇男拘役40日，得易科罰金，並將其犯案手機沒收。

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