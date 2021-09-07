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台南疫情72天+0　黃偉哲：中秋採不主辦、不鼓勵、不群聚等原則辦理

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情72天+0，市府對中秋節活動採「不主辦、不鼓勵、不群聚」等三不原則辦理，未來再視疫情發展決定要不要禁止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情72天+0，市府對中秋節活動採「不主辦、不鼓勵、不群聚」等三不原則辦理，未來再視疫情發展決定要不要禁止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，市府對中秋節活動採「不主辦、不鼓勵、不群聚」等三不原則辦理，目前尚有2周，社區烤肉仍建請不舉辦，家戶烤肉目前不禁止，但最好改以吃火鍋，會不會禁止中秋烤肉等相關活動，仍要視未來疫情發展來決定，市府會隨時滾動式檢討，視疫情隨時發布，該禁止就會禁止。

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情72天+0，市府對中秋節活動採「不主辦、不鼓勵、不群聚」等三不原則辦理，未來再視疫情發展決定要不要禁止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，台南市疫情72天+0，但平安跟危險只是一線之隔，在一個禮拜前雙北都已經慢慢達到0確診，或接近0確診，但是孰不知在8月底的時候，就已經開始有醞釀另一波的感染，大家可以看到這一波的幼兒園的兒童，還有包括老師，還有包括家長，而這個傳播鏈正在悄悄地進行，所以說，在我們不知道的時候，已經開始有人感染，在一個安全的平和現象底下，還是要做好相關的防疫工作，要不然就安全的平和只是暫時性的假象。

黃偉哲說，台南市對於幼兒園跟國小的環境的安全性非常著重，呼籲家長、老師，因為幼兒園跟國小都是12歲以下，基本上是沒有疫苗可以打，沒有疫苗可以打的情況下，他們就相對比較需要更多、更嚴格、更強化的防疫措施來保護，所以說老師雖有打疫苗，但只是比較不會變成重症，比較不會有死亡生命的危險，受感染比率比較低，但還是有可能被病毒穿透，所以市府教育局提出強化版幼兒園的防疫措施與稽查。

對於國內疫情在拉警報，已經有多個縣市禁止中秋節的大型烤肉活動，民眾關心台南市是否會取消中秋節的大型活動？黃偉哲市長表示，中秋節的部分因為還有14天，北部的縣市都還沒有決定，不過台南市採三不原則，第一個不主辦，第二個不鼓勵，第三個不群聚，依照這三個原則去處理，最後我們機動性的、動態的調整。

黃偉哲說明指出，「不主辦」就是市府本來就不主動來舉辦烤肉活動，烤肉活動不但對空氣形成惡化的影響，尤其時序已經慢慢進入冬天，入秋入冬，空氣品質開始惡化，那再加上烤肉，本來就對空氣品質不好，更何況在烤肉就會大口吃肉、大碗喝酒、大聲交談，那一定會造成的口沫橫飛，會形成一個容易感染的破口，所以市府不主動舉辦烤肉活動；第二個不鼓勵，我們也不鼓勵民間的相關的大型的烤肉活動，現在還沒有禁止，但是我們不鼓勵，所以大型的烤肉活動是不補助的，因不鼓勵這樣活動；第三不群聚，目前為止還沒有禁止烤肉活動，所以說可以在家戶門口烤肉是最適宜的、最方便的，其實最好就不要舉辦烤肉，吃吃火鍋也滿流行的，滿潮的，以吃火鍋的方式跟家人同聚，一起賞月吃月餅、吃文旦，這樣比較好。接著會不會全面禁止，要看接下來的疫情的發展的狀況。

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情72天+0，市府對中秋節活動採「不主辦、不鼓勵、不群聚」等三不原則辦理，未來再視疫情發展決定要不要禁止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局長許以霖指出，指揮中心6日說明將於9月進行校園BNT疫苗接種，屆時將提供「COVID-19疫苗學生接種須知及評估暨意願書」，學生完成填寫及回收後，依照學生意願選擇「集中校園接種」或「於醫療院所接種」，分別建置「學生接種名冊」，彙整後依規劃之接種日期、場地安排接種作業。

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情72天+0，市府對中秋節活動採「不主辦、不鼓勵、不群聚」等三不原則辦理，未來再視疫情發展決定要不要禁止。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情72天+0，市府對中秋節活動採「不主辦、不鼓勵、不群聚」等三不原則辦理，未來再視疫情發展決定要不要禁止。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情72天+0，市府對中秋節活動採「不主辦、不鼓勵、不群聚」等三不原則辦理，未來再視疫情發展決定要不要禁止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

校園BNT疫苗接種對象為110學年度第一學期註冊為國高中生、五專前3年學生、9月1日前滿12歲之國小學童；亦包含特殊學校、實驗教育、矯正學校及少年觀護所、境外台校、外僑學校、中正預校、大學附設七年一貫學制學生。指揮中心將自高中、五專起依序安排接種，學生可選擇「集中校園接種」或「於醫療院所接種」，校園接種作業預計自9月23日展開；選擇於醫療院所接種者，須至公費疫苗預約平台登記及預約後，至指定醫療院所接種。

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情72天+0，市府對中秋節活動採「不主辦、不鼓勵、不群聚」等三不原則辦理，未來再視疫情發展決定要不要禁止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另國內出現首例感染兔熱病個案，黃偉哲市長說明，兔熱病不會人傳人，服用抗生素即可痊癒；該個案已出院，目前也無其他感染者，呼籲市民留意環境清潔。

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情72天+0，市府對中秋節活動採「不主辦、不鼓勵、不群聚」等三不原則辦理，未來再視疫情發展決定要不要禁止。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情72天+0，市府對中秋節活動採「不主辦、不鼓勵、不群聚」等三不原則辦理，未來再視疫情發展決定要不要禁止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局指出，台南市今年展開COVID-19疫苗接種作業至6日止，已接種853616劑次COVID-19疫苗，人口涵蓋率40.4％；第二劑涵蓋率5.3％；劑次涵蓋率45.7％。

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情72天+0，市府對中秋節活動採「不主辦、不鼓勵、不群聚」等三不原則辦理，未來再視疫情發展決定要不要禁止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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