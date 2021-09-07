防新冠也防腸病毒！正確洗手7重點　阻斷病毒第一道防線

▲勤洗手保持手部衛生是預防腸病毒第一道防線。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著COVID-19疫情二級維持至9月20日，各級學校、幼稚園、安親班等陸續開課及訓練活動展開，雖然要求保持適當距離、門窗打開及環境消毒等，但同儕接觸頻繁，依然有傳染腸病毒的風險。花蓮縣衛生局關心學童健康呼籲，應加強腸病毒防疫措施，學童入園前量測體溫、手部清潔並檢查手部及口腔，如有不適症狀者，儘速就醫及早阻斷腸病毒疫情。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，全國第35週（8/30-9/5）門急診腸病毒人數為780人，同週本縣0人，雖尚未進入流行期，但仍須依據中央疫情指揮中心規定基本防疫原則（除飲食外，外出全程配戴口罩、實聯制登記、保持社交安全距離、人流控管或總量管制室內2.25平方米/人、集會活動人數上限為室內80人或室外300人），小朋友間親密接觸的機會增加，腸病毒感染的風險仍不容小覷。

▲養成正確勤洗手的習慣，才能有效阻絶腸病毒感染。



朱家祥指出，請民眾養成正確勤洗手（內、外、夾、弓、大、力、腕）的習慣，學校部分每日幼兒入園前、用餐前後及離園後清消；師生常接觸，每日至少清消5次；每周1次對環境、玩具清潔及消毒，學童的毛巾每日清洗且於陽光下曝曬晾乾，校方應落實學童自主健康管理，並確實填寫清消記錄，共同防範腸病毒來襲。



「保持手部衛生」是預防腸病毒第一道防線，家中若有第二個小孩被感染更要特別留意，不論家長與學童，都務必落實勤洗手及呼吸道衛生的好習慣，才能降低感染與傳播腸病毒的機會。同時也要協助幼童飯前便後、擤鼻涕後、玩遊戲後、吃東西前要洗手，兒童玩具經常清洗、消毒。大人工作返家抱小孩前務必更衣、肥皂洗手後再抱小孩。如帶家中幼童外出，幼童返家或進食前亦需確實肥皂洗手，共同保護自己與家中的嬰幼兒不受腸病毒威脅。



使用酒精消毒對腸病毒效果有限，應以市售含氯漂白水（5-6%濃度），1（漂白水）:100（水）的比例稀釋攪拌均勻後，擦拭常接觸物體表面（門把、課桌椅、餐桌、樓梯扶把）、玩具、遊樂設施、寢具及書本。

相關疫情訊息請至衛生福利部疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

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