確診家長2天到店買飲料　85度C：員工快篩＋店內停業2天消毒

▲85度C板橋四維店。（圖／翻攝Google Maps）

記者蔡惠如／綜合報導

新北幼兒園群聚再擴大，今新北市衛生局新增確診個案足跡，其中染疫家長（案16137）8／28至9／4活動範圍均在板橋，並去過2次85度Ｃ板橋四維店消費，前後共待了25分鐘，對此85度C表示，下午收到衛生局通知便提前打烊消毒，明天再加停業一天，並安排店內員工進行快篩，其結果是陰性才能上班。

新北市今（9／7）增加7例本土個案，包含板橋5例、中和2例，其中5例與幼兒園群聚感染事件有關，包含3名家長、1名幼兒園學童，及幼兒園學童的1歲大妹妹。而公布的最新足跡中，染疫家長曾在8／28上午10：05至10：10、以及9／4上午9：15至9：35曾在85度Ｃ板橋四維店買飲料，因該確診者CT值僅14.6，建議同時間前往同地區的民眾需自我監測。

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85度C表示，該門市目前尚未開放內用服務，其確診者應是到店外帶，依照新北市衛生局今下午指示後已閉店，9／7、9／8門市暫停營業全面清消2天，預計9／9正常營業，此外為慎重起見，全數員工進行快篩陰性才可以上班。

而幼兒園群聚足跡最遠的案16144，9／5曾至秀泰生活樹林店逛街3小時，從下午1點待到下午4點，因CT值也僅18.7，秀泰生活樹林店已於官方粉絲團公告9／7停業一天消毒，並於明（9／8）恢復營業。