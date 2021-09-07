快訊／若確定Delta變異株入侵　柯文哲：學校停課標準要升級2.0

記者袁茵／台北報導

新北市板橋某幼兒園爆發群聚案愈滾愈大，外界擔心是Delta變異株感染。台北市政府7日下午3時15分召開防疫記者會，台北市副市長黃珊珊轉述，台北市長柯文哲今早指示，如果有Delta病毒株，就要將學校停課標準的警戒管制升級。

台北市政府下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對新北市某幼兒園群聚感染、新北市長侯友宜稱有Delta就取消餐廳內用、中秋節活動相關事項、條子鴿發文影射駐日代表謝長廷的兒子等問題做回應。

由於北市有3間幼兒園與新北染疫幼兒園相關，並且預防性停課到週日，被問到未來若停課學校變多，會不會直接改成「北市全部學校停課」？黃珊珊回應，因為這3所學校風險並不高，只是接觸者的接觸者，並不是確診者的接觸者，只是北市先將它視為Delta等級的預防性停課，不會全部停課。

黃珊珊提及，原本北市府規定，是1間學校有2個確診者就停課、三分之一學校停課就全區停課，但今早柯文哲指示，這只適用原本的病毒株，倘若是Delta病毒株，就要把警戒管制表做重新研判，可能要升級到警戒管制2.0版本，與原本標準不同。

柯文哲也表示，會針對Delta病毒，再度重新檢視防疫管制表。

▼台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊。（資料圖／北市府提供）