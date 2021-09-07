巡警載失智翁沿路找家　遇焦急尋父家屬

▲警方協助長者平安返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「老伯，您住哪兒」？台東縣關山警察分局員警巡經鹿野龍田產業道路，突見一長者在路中，手還不斷揮舞，恐長者發生意外，於是主動上前詢問，結果長者除了行動有些不便外，也說不清住在哪裡，員警將長者攙扶上車挨家挨戶詢問，經村長指引，找到開著車沿途焦急找尋他的女兒，經員警確認，順利讓老翁平安返家！

「村長，有見過這名老翁嗎」？於6日晚間19時50分左右，鹿野分駐所副所長郭恒嘉與警員吳文彥、陳怡鈴，執行治安要點安維勤務，巡經龍田地區產業道路時，發現有人站在路中，恐其發生意外隨即下車察看，但是老翁對員警的問話，回答卻是風馬牛不相及，更無法說出自己住在哪裡。

員警研判，因為該名老翁腳部行動不便走不遠，應該是住在附近的民眾，隨即攙扶其上車，沿途挨家挨戶詢問，但居民都說沒見過他；當員警問到村長宅時，村長跟員警說「剛剛有位小姐在找爸爸，說他下午5點多出門到現在還沒回家」。

▲警方協助長者平安返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

員警二話不說立刻追上這位小姐，請她看看巡邏車內老翁是否為其父親，果不出其然，正是他父親無誤！經員警核實後，圓滿結束這場「老爸失蹤記」；村民與家屬對於員警鍥而不捨的服務熱忱，再三的表達肯定與感謝！

關山警察分局表示，長者外出時應為其穿著顏色鮮艷、易辨識的服裝，並在衣服上縫製寫有聯絡方式布標；同時在長者的衣服、背包等所有的口袋放置家屬聯絡方式的名片；配戴內建晶片，且長輩無法自行輕易脫卸的愛心手鍊；以及善用GPS衛星定位器等，各種最新防走失高科技工具。當然，必要時也可事先帶長者至當地轄區派出所捺印指紋，或自行在家捺印長者指紋存檔，以備不時之需。

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