　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

巡警載失智翁沿路找家　遇焦急尋父家屬

▲警方協助長者平安返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警方協助長者平安返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「老伯，您住哪兒」？台東縣關山警察分局員警巡經鹿野龍田產業道路，突見一長者在路中，手還不斷揮舞，恐長者發生意外，於是主動上前詢問，結果長者除了行動有些不便外，也說不清住在哪裡，員警將長者攙扶上車挨家挨戶詢問，經村長指引，找到開著車沿途焦急找尋他的女兒，經員警確認，順利讓老翁平安返家！

「村長，有見過這名老翁嗎」？於6日晚間19時50分左右，鹿野分駐所副所長郭恒嘉與警員吳文彥、陳怡鈴，執行治安要點安維勤務，巡經龍田地區產業道路時，發現有人站在路中，恐其發生意外隨即下車察看，但是老翁對員警的問話，回答卻是風馬牛不相及，更無法說出自己住在哪裡。

員警研判，因為該名老翁腳部行動不便走不遠，應該是住在附近的民眾，隨即攙扶其上車，沿途挨家挨戶詢問，但居民都說沒見過他；當員警問到村長宅時，村長跟員警說「剛剛有位小姐在找爸爸，說他下午5點多出門到現在還沒回家」。

▲警方協助長者平安返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警方協助長者平安返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

員警二話不說立刻追上這位小姐，請她看看巡邏車內老翁是否為其父親，果不出其然，正是他父親無誤！經員警核實後，圓滿結束這場「老爸失蹤記」；村民與家屬對於員警鍥而不捨的服務熱忱，再三的表達肯定與感謝！

關山警察分局表示，長者外出時應為其穿著顏色鮮艷、易辨識的服裝，並在衣服上縫製寫有聯絡方式布標；同時在長者的衣服、背包等所有的口袋放置家屬聯絡方式的名片；配戴內建晶片，且長輩無法自行輕易脫卸的愛心手鍊；以及善用GPS衛星定位器等，各種最新防走失高科技工具。當然，必要時也可事先帶長者至當地轄區派出所捺印指紋，或自行在家捺印長者指紋存檔，以備不時之需。

►Her今天推出「極簡風小家電」

►二手票券豐富你的生活

►飯店窗外有長頸鹿經過！

ET快訊
「定食8」彰化店結束14年營業！網哭喊：回憶沒了
北科附工223人二採結果出爐！機師兒染疫　師生急居家隔離
不只中正、中山！南港某國小+附幼「預防性停課」
快訊／侯友宜急邀18家醫院因應Delta　下令急救責任醫院全
快訊／幼兒園群聚延燒！台中阿公北上看孫緊急PCR
北市中秋節能不能烤肉？柯文哲說話了
新冠舌有3種！醫驚曝幼童「舌頭像草莓」快送急診
「禁烤令」再1縣市跟進！全島只剩3縣市未禁止

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆中元祭辛丑、壬寅年手爐交接　黃姓宗親會傳承百年文化

好兄弟收假！基隆老大公廟關龕門　辛丑鷄籠中元祭圓滿落幕

台南全面防堵Delta病毒入侵　黃偉哲祭出幼兒園加強版防疫措施

台南實施役男入營免費篩檢服務　黃偉哲：建立防護力！

「定食8」彰化店結束14年營業！全縣剩2間網哭喊：回憶沒了

蚵產業受衝擊　上百蚵農陳情！立委：籲政府禁蚵苗+成蚵進口

長榮機師確診　桃園環保局蘆竹長榮大樓附近擴大清消

促談人才招募合作　三井outlet團隊拜會台南市勞工局

北區國稅局與荷蘭集團企業　6度簽署預先訂價協議

防新冠也防腸病毒！正確洗手7重點　阻斷病毒第一道防線

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

謝盈萱《俗女》懷孕..對媽脫口「不要生」　腦補「小孩吵鬧+老公軟爛」大崩潰！

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

失聰英國蹲獵犬患「分離焦慮症」 主人溫柔碰額頭安撫互動超有愛

基隆中元祭辛丑、壬寅年手爐交接　黃姓宗親會傳承百年文化

好兄弟收假！基隆老大公廟關龕門　辛丑鷄籠中元祭圓滿落幕

台南全面防堵Delta病毒入侵　黃偉哲祭出幼兒園加強版防疫措施

台南實施役男入營免費篩檢服務　黃偉哲：建立防護力！

「定食8」彰化店結束14年營業！全縣剩2間網哭喊：回憶沒了

蚵產業受衝擊　上百蚵農陳情！立委：籲政府禁蚵苗+成蚵進口

長榮機師確診　桃園環保局蘆竹長榮大樓附近擴大清消

促談人才招募合作　三井outlet團隊拜會台南市勞工局

北區國稅局與荷蘭集團企業　6度簽署預先訂價協議

防新冠也防腸病毒！正確洗手7重點　阻斷病毒第一道防線

林安可炸裂江少慶　統一4比1領先富邦

陳時中稱全民打2劑是不可能任務　朱立倫：未戰先降怎麼打仗？

台提醒「中國承諾華而不實」　國台辦：民進黨當局離間生事、不自量力

《糖果人》男主角「傷口腐爛擴散」！花4小時化妝呈現效果

東森購物前八月每股賺11.31元　穩坐國內獲利第二高電商寶座

陽岱鋼本季一軍首打席終於亮相　代打敲滾地球

基隆中元祭辛丑、壬寅年手爐交接　黃姓宗親會傳承百年文化

好兄弟收假！基隆老大公廟關龕門　辛丑鷄籠中元祭圓滿落幕

有影片！Xperia 5 III售價近3萬、9月10日預購、設計解密看這篇

兒自閉過動又有妥瑞症　她牽孩子下跪道歉：沒有人生下來就想被討厭

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

地方熱門新聞

新北爆群聚5校停課！板橋人求全區都停

新北女桃園大樓墜地　當場死亡

一年下陷6.5公分！種高粱搶救高鐵

勿高雄式左轉！高市府曝2常見肇事因

嘉市鐵路高架化　史前2500年人類骨骸出土

愛情長跑10年新娘卻罹癌　新郎陪化療提前完婚

定食8彰化店結束14年營業！全縣剩2間

長榮機師確診　長榮大樓附近擴大清消

桃園13萬名國、高中生　9/23起接種BNT

排雲山莊上限40人住「採隔板梅花座」

中秋節活動會視疫情滾動式檢討

離世新娘因情傷尋短？冥婚是結局

嬷凌晨跌倒動彈不得　警消破門救人還幫「顧家」

台南卡拉OK違規營業將移送開罰

更多熱門

相關新聞

3歲童失蹤4天　野外喝髒水奇蹟活

3歲童失蹤4天　野外喝髒水奇蹟活

澳洲新南威爾斯省一名3歲自閉症男童在3日失蹤，總計130多人參與搜索救援行動，警方也派出直升機協尋，所幸今（6）日上午成功找到男童，並與家人們團聚。然而他這4天3夜其實並不好過，夜間氣溫僅攝氏6度，且被找到的當下全身溼透，正在喝混濁溪水，但在救援者伸手安撫他的那一瞬間，孩子露出無比燦爛的笑容。

即／大稻埕碼頭驚傳「民眾酒後跳水失蹤」！

即／大稻埕碼頭驚傳「民眾酒後跳水失蹤」！

即／女大生失蹤14年　男友涉殺阿嬤盜款檢起訴求判死

即／女大生失蹤14年　男友涉殺阿嬤盜款檢起訴求判死

祖孫失聯第7天　家屬告阿嬤「略誘罪」原因曝

祖孫失聯第7天　家屬告阿嬤「略誘罪」原因曝

台南93歲爺爺離奇失蹤5天　靠「這東西」保命

台南93歲爺爺離奇失蹤5天　靠「這東西」保命

關鍵字：

警方 失智 失蹤

讀者迴響

熱門新聞

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

璨樹可能侵台！最快周五發布海警

快訊／新北+7足跡曝！　跨雙北、基隆、宜蘭「最遠到苗栗」

美女醫揭「Delta恐怖4特點」！症狀二痛一水像感冒

即／防Delta入侵　台中即起公共場域禁烤肉

快訊／新北幼兒園群聚　增2幼兒、3家長確診

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

最早發病非老師！一圖看懂「幼兒園16人傳播鏈」

新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

吳宗憲驚傳退出演藝圈「悄交棒3節目」

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

更多

最夯影音

更多
彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰
白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面