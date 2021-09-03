快訊／女大生失蹤14年　男友涉殺阿嬤盜存款保險金！檢起訴求判死

▲阮男遭警方搜索，在電梯內還露出淺淺微笑。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

中正大學劉姓女學生失蹤案關係人，也是劉女同班男友阮哲夫，日前遭檢警搜索住處時發現下落不明的阿嬤郭姓婦人的假牙。經調查發現，阮男竟涉嫌6年前殺害阿嬤盜領312萬元存款，更透過楊姓生母假冒阿嬤接受電訪、林姓女保險員偽簽阿嬤簽名，成功詐得130萬元保險解約金。台中地檢署3日偵結，將阮男依殺害直系血親尊親屬等罪起訴阮男，建請法院求處死刑；楊女、林女則依偽造文書罪嫌起訴。

▲中正大學劉姓女大生失蹤14年，至今行蹤成謎。（圖／資料照）

36歲男子阮哲夫2007年就讀中正大學，與同班劉姓女同學交往，劉女卻在返家為彰化老父慶生離家後，無故失蹤10多年，至今音訊全無。其家屬今年透過媒體控訴，矛頭指向阮男，而彰化警方調查劉姓女大生失蹤案，竟發現阮男的郭姓阿嬤6年前也無故失蹤，經台中地檢署指揮警方前往阮男住處搜索，在骨灰罐內查獲疑似阿嬤的假牙，隨即將阮男聲押禁見獲准。

扣案假牙經醫院鑑定，確定是同一人的上下顎假牙，為死者郭婦生前所配戴。彰化警方在阮男住處搜索也查扣到遭蟲蛀的信封袋，內有郭婦的身分證、健保卡、軍人眷屬證、銀行存摺及提款卡等物。

▲▼警方前往阮男住處搜索，將他帶離。（圖／資料照）

檢警查出，阮哲夫是郭婦長孫，他阿公2014年過世後，竟貪圖阿嬤的財產，2015年4月22日下午從慈濟醫院出院返回中清路住處後，用不詳方式殺害阿嬤，再將遺體棄置不詳地點。阮男將阿嬤證件及帳戶藏在廚房天花板維修孔內，另將阿嬤假牙藏放在阿公的骨灰罐，再從2015年5月至2016年7月間，盜領阿嬤存款共312萬9500元。

阮哲夫知道阿嬤生前曾向人壽保險公司投保多筆投資型保單，2017年5月10日去電阿嬤保險契約64歲承辦業務員林女約在住宅大樓管理室。林女明知沒見到郭姓婦人，竟讓阮男冒用郭婦名義，在保險契約變更申請書偽簽郭婦的簽名。同月16日，阮男接獲保險公司電訪人員確認，阮即與58歲生母楊女共謀，由楊偽冒郭婦接受電訪，使不知情的電訪人員誤信受訪的人即是郭婦，共計退款4筆解約金共300萬給阮男。

阮男雖坦認偽簽阿嬤名字解約提領解約金，並從阿嬤帳戶提款花用，至今只剩187萬多元，並藏放在臥房儲物箱內。但他否認殺害阿嬤，辯稱阿嬤是無故失蹤，期待阿嬤有回來的一天；他不知道是誰也不知何時將阿嬤的相關證件放信封內，也不清楚阿公骨灰罐內有阿嬤的假牙。

由於阮男測謊未過，檢察官張凱傑認定他狡辯，涉有重嫌，依殺害直系血親尊親屬等罪起訴，楊女、林女則依偽造文書罪嫌起訴。張凱傑也痛批，阮哲夫自小父親離世，母親另組家庭，由阿嬤一手養大，疼愛有加。竟不思阿嬤養育之恩，為財對阿嬤下殺手，編造謊言欺瞞周遭親友，冷血花用阿嬤財產，犯罪情節嚴重，已無教化可能，建請法院從重求處死刑。至於劉姓女大生失蹤案，檢警仍在積極追查。

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