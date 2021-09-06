3歲自閉童失蹤「野外求生4天」奇蹟活　狂喝髒水！見搜救員露燦笑

▲外媒形容，尋找失蹤男童埃爾法拉克的行動，是當地有史以來發動的最大搜索行動之一。（圖／翻攝自推特／NSW Police Force）

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲新南威爾斯省一名3歲自閉症男童在3日失蹤，總計130多人參與搜索救援行動，警方也派出直升機協尋，所幸今（6）日上午成功找到男童，並與家人們團聚。然而他這4天3夜其實並不好過，夜間氣溫僅攝氏6度，且被找到的當下全身溼透，正在喝混濁溪水，但就在救援者伸手安撫他的那一瞬間，孩子露出無比燦爛的笑容。

綜合衛報、BBC報導，男童埃爾法拉克（Anthony Elfalak）患有自閉症，不會說話，平時就和兄弟們一起玩耍，通常會黏在母親身邊。但原本待在家中的他3日中午突然不見人影，他的父母相當著急，還以為發生綁架事件，立刻通報警方。

儘管啟動大規模搜索，更有130多人在周末加入協尋行動，但還是找不到埃爾法拉克的身影。直到6日上午11時30分，警方直升機飛越山谷上空時，終於發現孩子的身影，而此處距離他家約470公尺。依據最新曝光的影片，當時埃爾法拉克就坐在低淺小河上的水坑喝水，多次伸出小手，把水捧起至嘴邊，或是抹在臉上。

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search.https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j — NSW Police Force (@nswpolice) September 6, 2021

男童父親安東尼（Anthony）為了尋找埃爾法拉克，4天來沒有闔眼一直在叢林裡找人，直說孩子能夠存活簡直是個奇蹟，就算被螞蟻咬、摔了一跤，但還活著，「他渾身濕透還在喝水……這真是奇蹟。」

此外，當搜救團成員起初接近埃爾法拉克時，為了安撫孩子的情緒，伸手輕放在男童肩膀上，「然後（孩子）就露出燦爛無比的笑容，那是搜救員永遠不會忘記的笑。」

現已知埃爾法拉克小腿多處擦傷，經初步檢查，身體狀況良好，接下來將送往醫院進行全面檢查。警方也表示，埃爾法拉克能獨自在野外存活的關鍵，與水源有關。

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