3歲自閉童失蹤「野外求生4天」奇蹟活　狂喝髒水！見搜救員露燦笑

▲外媒形容,尋找失蹤男童埃爾法拉克的行動,是當地有史以來發動的最大搜索行動之一。(圖/翻攝自推特/NSW Police Force)

記者詹雅婷/綜合外電報導

澳洲新南威爾斯省一名3歲自閉症男童在3日失蹤,總計130多人參與搜索救援行動,警方也派出直升機協尋,所幸今(6)日上午成功找到男童,並與家人們團聚。然而他這4天3夜其實並不好過,夜間氣溫僅攝氏6度,且被找到的當下全身溼透,正在喝混濁溪水,但就在救援者伸手安撫他的那一瞬間,孩子露出無比燦爛的笑容。

綜合衛報、BBC報導,男童埃爾法拉克(Anthony Elfalak)患有自閉症,不會說話,平時就和兄弟們一起玩耍,通常會黏在母親身邊。但原本待在家中的他3日中午突然不見人影,他的父母相當著急,還以為發生綁架事件,立刻通報警方。

儘管啟動大規模搜索,更有130多人在周末加入協尋行動,但還是找不到埃爾法拉克的身影。直到6日上午11時30分,警方直升機飛越山谷上空時,終於發現孩子的身影,而此處距離他家約470公尺。依據最新曝光的影片,當時埃爾法拉克就坐在低淺小河上的水坑喝水,多次伸出小手,把水捧起至嘴邊,或是抹在臉上。

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search.https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j