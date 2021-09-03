告阿嬤「略誘罪」！帶孫女出遊失聯第6天　家屬不忍了原因曝光

記者陳豐德／新北報導

新北市8旬林姓阿嬤上月27日帶著8歲陳姓孫女出門，跟家人說要去嘉義玩3天，隔天一早打公共電話跟家人報平安說要跟孫女去阿里山，隨後就斷了音訊，讓家人相當著急擔心發生命案，先通報失蹤後，2日下午又對阿嬤提告「略誘罪嫌」，目前檢察官已經介入指揮偵辦，仍依監視畫面追尋倆人蹤跡。

據了解，獲報的林口警方通知嘉義市警方協助調查，發現祖孫2人曾在嘉義的一間童裝店購物，還有監視器拍到阿嬤騎機車，後來得知是阿嬤向友人借的，但友人卻說阿嬤還車就離開，不清楚之後的去向。

經嘉義市警方調查後，發現阿嬤帶著孫女上月30號下午4點多在嘉義客運轉運站現身，身穿粉紅色上衣的阿嬤帶著灰色上衣的孫女搭客運離開嘉義，並於晚間8點多在桃園經國轉運站下車，目前家人已北上趕往桃園，盼能趕快找到兩人。

▼30日阿嬤帶著孫女搭乘客運前往桃園。（圖／記者陳雕文翻攝）



家屬表示，女童因為患有類風溼性關節炎，必須要定期服藥才能避免關節發炎，但林姓外婆認為此舉是「不疼她」，希望能夠依靠宗教的力量讓孫女好起來，因此才將女童帶離，不打算讓她去上課而是靠「自學」，也不打算將女童帶返家了。

女童奶奶焦急地表示，「我不知道該怎麼辦，我兒子也沒辦法上班，天天在煩惱，我媳婦在家裡哭得半死，抱著嬰兒也不知道該怎麼辦」，同時喊話女童阿嬤「不然妳也要打通電話，讓大家知道你們平安」；父親也難過地說「小孩是無辜的」，希望女兒能趕快回來。

孫女升上小學二年級，卻未如期返家前往上學，讓父母心急如焚；由於阿嬤雖是孫女的家人，但並無監護權，在未獲得父母同意下將孫女帶離，已經涉犯略誘罪嫌，可處一年以上七年以下有期徒刑，家屬在2日下午正式提告，以便警方通報檢察官指揮追查，如網友有發現祖孫身影可通報家屬及林口警方，讓陳姓女童可以盡快返家。

▼阿嬤已經被家屬提告略誘罪嫌。（圖／記者陳雕文翻攝）



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