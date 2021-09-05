快訊／大稻埕碼頭驚傳「民眾酒後跳水失蹤」！消防急搜索

記者黃彥傑／台北報導
台北市大稻埕碼頭今（5日）下午1時許驚傳落水事件！報案民眾向警方表示，自己當時跟落水者在岸上喝酒，隨後兩人跳下水游泳，結果他先爬上岸後，卻發現對方沒上岸，趕緊報警。
▲大稻埕碼頭今下午發生一起落水案。（圖／記者黃彥傑攝，下同）
消防人員獲報後，趕緊下艇在岸邊搜尋，岸邊騎腳踏車民眾向警方表示，看到一名男子穿著內褲從河裡爬上來，然後就走出堤防外，不過，警方不敢大意，調閱路口監視器，確認落水者是否上岸，而消防人員則持續在岸邊搜尋。至於詳細情形，仍有待調查釐清。
記者黃彥傑／台北報導
台北市大稻埕碼頭今（5日）下午1時許驚傳落水事件！報案民眾向警方表示，自己當時跟落水者在岸上喝酒，隨後兩人跳下水游泳，結果他先爬上岸後，卻發現對方沒上岸，趕緊報警。
▲大稻埕碼頭今下午發生一起落水案。（圖／記者黃彥傑攝，下同）
消防人員獲報後，趕緊下艇在岸邊搜尋，岸邊騎腳踏車民眾向警方表示，看到一名男子穿著內褲從河裡爬上來，然後就走出堤防外，不過，警方不敢大意，調閱路口監視器，確認落水者是否上岸，而消防人員則持續在岸邊搜尋。至於詳細情形，仍有待調查釐清。
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