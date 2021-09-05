快訊／大稻埕碼頭驚傳「民眾酒後跳水失蹤」！消防急搜索

台中榮民總醫院致力發展資通訊科技在醫療的應用，於5日上午舉行「台灣智慧醫療高峰會」，包括衛福部長陳時中、衛服部醫福執行長王必勝、輔導會主任委員馮世寬等均與會參加。主持人台中榮總院長陳適安表示，本次高峰會是近幾年台灣智慧醫療會議中內容最豐富、含括範圍最廣的一次，邀請到業界最專精的數名大師做前瞻性演講，期待台灣的智慧醫療在未來幾年能開花結果，成為未來的護國神山，「這個願景，應該是不遠了。」