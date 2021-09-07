幼兒園群聚匡列擴及彰化！父母載染疫童返老家　4人隔離採檢出爐

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣今天連續18天+0，但居家隔離者從6人增加為10人，衛生局長葉彥伯指出，這是新北幼兒園爆出有15人確診，其中有1名確診幼童的小弟弟與阿公、阿嬤及叔叔住在彰化，上周末父母親載著染疫男童開車南下返家探視，昨(6)日衛生局收到通知，將這4人匡列送檢疫所隔離，一採結果全部陰性。

▲與新北染疫幼童接觸，隔離人數增加４人。（圖／記者唐詠絮攝）

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葉彥伯指出，今天增加4名居家隔離，是新北幼兒園群聚個案的接觸者，是1名染疫幼童的父母親都住在台北，弟弟由阿公阿嬤及叔叔在帶，上周末有回彰化，昨天收到新北市的通知後，昨天已經送集中檢疫所隔離，採檢結果在今(7)日上午出爐，全部陰性。

葉彥伯表示，他們開車返回彰化後，有與阿公阿嬤到其他縣市去，目前也已經通知其他縣市做相關的接觸者疫調，在彰化的接觸看起來比較單純，當然後續仍會透過手機實聯制做進一步確認，目前就匡列4人。

縣長王惠美表示，大家關心的中秋節烤肉規範，烤肉對象以同住家人於家戶進行為宜，同住家人可在騎樓烤肉不用隔板，避免跨縣市南來北往的大型家族烤肉聚會，不建議、不鼓勵、不補助辦理社區烤肉活動，禁止於社區活動中心、宮廟廣場、公園、風景區、停車場等公共場所或政府機關場所辦理烤肉活動。