防Delta新北恐取消內用！他怕吃不到「已訂餐廳」　遭網嗆：還敢去

▲只要幼兒園基因定序確定是Delta病毒，新北市內用將被取消。（圖／記者唐詠絮攝）

記者施怡妏／綜合報導

新北市板橋某幼兒園爆發群聚案愈滾愈大，指揮中心今證實再增5人確診，分別是2幼兒、3家長；國人憂心幼兒園群聚是新一起Delta變異株感染，新北市長侯友宜今緊急召開記者會表示，只要一確定是Delta病毒，新北內用一律取消，有網友便好奇問「新北人會趁今天盡情享受內用嗎？」

有網友在PTT發文，眼看疫情發展越來越不妙，彷彿有什麼事正在醞釀著，「大家會趁現在還能重溫上館子的感覺的時候，盡情內用以累積一點回憶嗎？」另一名網友也表示，上次升三級來的太突然，根本促不及防，才想到最後一次內用是吃ㄆㄨㄣ，「這次，新北人想好最後一次要吃什麼了嗎？」

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▲網友憂心，疫情情況發展不妙，內用恐怕會再次取消。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友們回應，「正在吃最後一餐」、「盡情內用，享受確診」、「今晚想來點」、「還好火鍋燒烤吃了幾回，補了一點回來，快把握」、「下次內用該不會是年底了吧」、「快吃，再不吃都要倒光了」。不過也有網友看完新問候怕爆，不敢內用，「一直都是外帶，內用沒有好處啊」、「還敢出去喔，不怕死喔」、「病毒跑得比公文快都不知道？還敢內用」。

侯友宜指出，上次Delta病毒新北市有訂一套嚴格的方式，只要新北市有確診的Delta病毒，餐廳內用一定取消，面對Delta大家要全面迎戰、要戒慎恐懼、要更嚴格落實人流管控，保持低度的活動，脫口罩吃飯的行為絕對是一個非常具有危險的傳播行為。

指揮官陳時中今在記者會上表示，新北幼兒園相關基因定序明日完整出爐，目前確定非Alpha英國變異株，整體方向指向Delta或其它變異株，因為Delta境外移入最多，所以相對可能性高。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）