　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防Delta新北恐取消內用！他怕吃不到「已訂餐廳」　遭網嗆：還敢去

▲彰化夜市營運。（圖／記者唐詠絮攝）

▲只要幼兒園基因定序確定是Delta病毒，新北市內用將被取消。（圖／記者唐詠絮攝）

記者施怡妏／綜合報導

新北市板橋某幼兒園爆發群聚案愈滾愈大，指揮中心今證實再增5人確診，分別是2幼兒、3家長；國人憂心幼兒園群聚是新一起Delta變異株感染，新北市長侯友宜今緊急召開記者會表示，只要一確定是Delta病毒，新北內用一律取消，有網友便好奇問「新北人會趁今天盡情享受內用嗎？」

有網友在PTT發文，眼看疫情發展越來越不妙，彷彿有什麼事正在醞釀著，「大家會趁現在還能重溫上館子的感覺的時候，盡情內用以累積一點回憶嗎？」另一名網友也表示，上次升三級來的太突然，根本促不及防，才想到最後一次內用是吃ㄆㄨㄣ，「這次，新北人想好最後一次要吃什麼了嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友憂心，疫情情況發展不妙，內用恐怕會再次取消。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友們回應，「正在吃最後一餐」、「盡情內用，享受確診」、「今晚想來點」、「還好火鍋燒烤吃了幾回，補了一點回來，快把握」、「下次內用該不會是年底了吧」、「快吃，再不吃都要倒光了」。不過也有網友看完新問候怕爆，不敢內用，「一直都是外帶，內用沒有好處啊」、「還敢出去喔，不怕死喔」、「病毒跑得比公文快都不知道？還敢內用」。

侯友宜指出，上次Delta病毒新北市有訂一套嚴格的方式，只要新北市有確診的Delta病毒，餐廳內用一定取消，面對Delta大家要全面迎戰、要戒慎恐懼、要更嚴格落實人流管控，保持低度的活動，脫口罩吃飯的行為絕對是一個非常具有危險的傳播行為。

指揮官陳時中今在記者會上表示，新北幼兒園相關基因定序明日完整出爐，目前確定非Alpha英國變異株，整體方向指向Delta或其它變異株，因為Delta境外移入最多，所以相對可能性高。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜赴新北市議會備詢▼ 。（圖／新北市政府提供）

►飯店窗外有長頸鹿經過！

ET快訊
快訊／防Delta雙北先升三級？　侯友宜回應了
「條子鴿」首回應！重砲嗆謝長廷：不要再利用我
快訊／裸女片傳LINE群組！　文山一副分局長遭拔官記過
北市警副分局長公務群組誤傳！　「火辣裸女」謎片百人看光
快訊／若確定Delta入侵　柯文哲：停課標準要升級2.0
璨樹「路徑南修」還變強！　周末逼近可能轉中颱
網流傳停課名單　侯友宜：不實訊息最高開罰300萬
北市3幼兒園+2國小停課　共473人「其中60人居隔」
不只罰20萬！板橋幼兒園晚上變安親班　新北下達「勒令停業」
快訊／若新北疫情未控制　陳時中：不排除全國升3級警戒
快訊／新北＋7足跡曝！　跨雙北、基隆、宜蘭、苗栗
柯文哲：北市除病危外「暫停探病」、陪病限制1人
快訊／北市6師生跟「新北染疫幼兒園」有關　PCR出爐
快訊／幼兒園群聚宜蘭足跡！　到蘇澳博物館、摩斯漢堡
快訊／高雄宣布：禁止公共場域、騎樓烤肉！同住家人不受限
快訊／北市+1在北投！　懷孕到院檢查確診「Ct值30」
LIVE／北市跟進升級「強化二級警戒」？　柯文哲最新說明
快訊／新北幼兒園群聚＋5　1歲妹妹「Ct值僅14」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12至18歲學生打BNT疫苗！　金門縣府曝「最快這時間」開始施打

璨樹「路徑南修」還變強！氣象局曝登陸機會　周末逼近可能轉中颱

知識簡化為精美圖案　精美套裝「良食圖譜」9月12日前免費申請

新北幼兒園再+5！她揪1點嘆「媽媽好辛苦~」　家長爆共鳴

若新北疫情未控制　陳時中：不排除全國升3級警戒

開發售票線上演唱會商模！文化部合作KKLIVE　李浩瑋、靈魂沙發登場

快訊／高雄幼兒園員工每周快篩1次！有北部旅遊史要報備

快訊／幼兒園童新增宜蘭足跡　父母開車到蘇澳博物館+摩斯漢堡

快訊／高雄宣布：禁止公共場域、騎樓烤肉！同住者只能「家裡」烤

檢舉「亂丟菸蒂+吐檳榔汁」發大財！　台東民眾賺進107萬獎金

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

謝盈萱《俗女》懷孕..對媽脫口「不要生」　腦補「小孩吵鬧+老公軟爛」大崩潰！

「把你當家人」幹話還是真心話？ 給你學習機會 → 職場話術唬菜鳥

12至18歲學生打BNT疫苗！　金門縣府曝「最快這時間」開始施打

璨樹「路徑南修」還變強！氣象局曝登陸機會　周末逼近可能轉中颱

知識簡化為精美圖案　精美套裝「良食圖譜」9月12日前免費申請

新北幼兒園再+5！她揪1點嘆「媽媽好辛苦~」　家長爆共鳴

若新北疫情未控制　陳時中：不排除全國升3級警戒

開發售票線上演唱會商模！文化部合作KKLIVE　李浩瑋、靈魂沙發登場

快訊／高雄幼兒園員工每周快篩1次！有北部旅遊史要報備

快訊／幼兒園童新增宜蘭足跡　父母開車到蘇澳博物館+摩斯漢堡

快訊／高雄宣布：禁止公共場域、騎樓烤肉！同住者只能「家裡」烤

檢舉「亂丟菸蒂+吐檳榔汁」發大財！　台東民眾賺進107萬獎金

6歲男童「天生無陰莖」遭遺棄！福利院求醫6年　醫皺眉：全球罕見

翻修老屋變噩夢！工期延宕437天還會漏水　裝潢師傅要賠183萬

中和屋主嘆「機器車位用不到想賣」　網曝「金雞母」狂勸：別傻了

快訊／台中石岡2人受困沙洲　警消搶救中

打開就是放大版養樂多！橫掃韓國IG「多多冰棒」台灣也吃得到了

快訊／防範Delta雙北先升三級？　侯友宜：中央會全盤思考

WhatsApp可移轉聊天紀錄！　目前僅限「iPhone單向轉三星」

跟男神約砲！20歲妹掀眼罩驚見「連結肥宅」崩潰：你不是那個人

加強二級是否影響11日補課？　新北：尊重中央決定

本周我最毛／微笑汪汪聽到「要去找蔡醫生」秒震驚瞪眼

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

生活熱門新聞

13縣市中秋戶外烤肉喊卡！

璨樹可能侵台！最快周五發布海警

即／防Delta入侵　台中即起公共場域禁烤肉

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

即／竹縣某國中教師快篩陽1採陰！接觸者預防性停課

快訊／今增8例本土、4境外！

侯友宜喊話「該升級就升級」　陳時中回應了

幼兒園8人確診！醫師驚「如預期爆了」

白露雙颱共舞？璨樹最快今生成　恐侵台時間曝

報名正音班中頭獎！班主任竟給二手平板

新北幼兒園16人群聚！陳時中曝基因定序指向Delta

快訊／台大醫院傳確診！陳時中證實：收到報告

板橋幼兒園燒過來？　中和國小學童Ct值曝

更多熱門

相關新聞

即／新竹市宣布：中秋公共場所禁烤肉！

即／新竹市宣布：中秋公共場所禁烤肉！

中秋連假即將到來，但面對近日疫情突然拉警報，各縣市政府不敢大意，紛紛宣布中秋活動停辦，並公布相關防疫指引。對此，新竹市政府今（7日）稍早也宣布，新竹市仍落實二級加強警戒措施，中秋節不開放公共場所烤肉，相關活動也禁止，僅同住家人可居家烤肉。

關鍵字：

新冠疫情餐廳內用新北市幼兒園染疫ptt

讀者迴響

熱門新聞

13縣市中秋戶外烤肉喊卡！

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

璨樹可能侵台！最快周五發布海警

美女醫揭「Delta恐怖4特點」！症狀二痛一水像感冒

即／防Delta入侵　台中即起公共場域禁烤肉

快訊／新北幼兒園群聚　增2幼兒、3家長確診

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

即／竹縣某國中教師快篩陽1採陰！接觸者預防性停課

小孩染疫症狀曝光！醫警告「特別是腳趾」

塔利班邀請中國參加「阿富汗新政府」成立大會

更多

最夯影音

更多
彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰
白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面