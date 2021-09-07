白姑娘又有事　才爆拆夥砸場再傳股東恐嚇「來輸贏」

▲日前「白姑娘」股東何男指控直播間多次遭人砸場，今又傳出疑遭恐嚇。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

臉書知名直播叫賣頻道「白姑娘」，日前傳出幕後股東因故拆夥鬧不合，闖進直播間砸場、刀插桌面留「要死一起死」字條，引起粉絲熱烈討論。事隔2天，再傳出「白姑娘」現任何姓股東接獲1名謝姓男子電話，對話中談到「來輸贏」，令他備感威脅，於6日下午至派出所提告恐嚇。警方證實確有此事，已依規受理報案。

據悉，何男昨日下午前往台中市區處理私事時，接到謝姓友人的電話，對方質疑何日前向媒體披露的事情是在誹謗陳男，何則要求當面對質，而對話中謝男說「現在搞到這樣等於你們是要來輸贏」，何男擔心會有人身安危，遂至犁份派出所報案。另外，據了解，謝男是當初帶領何男、陳男學習臉書直播入門的人。

對此，台中市烏日警分局證實昨日確有接獲何男報案，已依規受理。

此案緣起於，何男4年多前與陳男共創「白姑娘」，事後2人因故拆夥，何男日前指控，陳多次闖進他的直播間砸場，還拿刀子插入桌面留有「要死一起死」字條，因忍無可忍才向媒體投訴；陳男妻子盧女對於犯行坦承不諱，但她說雙方當時已私下和解，懷疑是因他與老公近期在臉書再創直播頻道，何擔心生意會被搶走，才會選在這時間出面打擊。

對此，台中市清水警分局主動介入調查，並於5日下午將陳男通知到案，經蒐集相關事證，訊後依恐嚇、毀損罪嫌將他移送法辦。

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