停車糾紛遭飆國罵！事主討拍反被diss　她默默站一旁意外成亮點

記者陳韻如／台北報導

北投好市多4日中午發生一起停車糾紛！一輛轎車在等車位時，疑似擋到一旁紅牌重機騎士，雙方因此爆發激烈口角。過程中，只見雙方不停叫囂，騎士更對著駕駛狂飆髒話，而全程也被駕駛妻子拍下，事後更放上網路求公評。不過，因畫面看不出前因後果，事主求公評不成，反被網友罵翻。

▲北投好市多停車糾紛，轎車駕駛與紅牌重機騎士互相叫囂，還錄影PO網。（圖／翻攝爆料公社(官方粉專專屬)）

這起事件發生在4日中午11時46分，一名駕駛在北投好市多因為停車糾紛而與一名沒戴口罩的紅牌重機騎士爆發衝突，而影片中的一開始，就聽見雙方互相叫囂，要對方不要走，不過因為駕駛的一句，「有這種老公真可憐齁」，雙方戰火瞬間引爆。騎士當場暴走不斷對著駕駛狂飆髒話，「O你娘、O你媽、雞O毛、沒種」，駕駛隨後也下車與騎士互罵。

▲▼整個爭執過程，騎士的女伴都默默站在一旁，意外成了畫面中的亮點。（圖／翻攝爆料公社(官方粉專專屬)）

雙方衝突的整個過程全被駕駛妻子錄下，事後也放上網路請求網友公評，但因並無前因後果，只有雙方互相叫囂的畫面，駕駛上網求公評不成，反而引來網友罵聲，「先公審很利害ㄟ」、「一定拍者激怒對方…才上網討拍」、「沒前面的影片，先不評論」。

此外，由於騎士的女伴也全程站在一旁，但卻是默默地看著，並未參與整場戰火，也成了另類的亮點，「哈雷老婆很正」、「機車那的老婆很冷靜，感覺蠻有氣質的！其他不知道在吵什麼」、「學學人家騎哈雷的老婆，全程惦惦」。

對此，北投分局關渡派出所所長看到貼文後，也在下方留言表示，「有關貼文，本所非常重視，請立即與本所聯繫，並提供相關資訊，以利案件偵辦」，另也呼籲民眾，如有發現類似情形，請立即撥打110或致電派出所，派出所也將立即派員到場處置。