滑婆婆FB驚見「小三成媳婦」！老公偷吃10年爽拍床照…正宮崩潰

▲人妻滑婆婆臉書驚見家庭成員欄內「媳婦」竟不是自己，心碎向丈夫提告。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO／非本案當事人。）

記者戴若涵／基隆報導

基隆一名人妻透過婆婆的臉書發現，家庭成員欄內的「媳婦」竟然不是自己，裏頭還有不少丈夫與小三的親密照，讓她心碎向丈夫提告求償50萬元精神撫慰金。法院審理後，判人夫應賠償妻子10萬元。

人妻主張，與丈夫於1989年結婚，婚後育有一雙子女，她發現丈夫從2010年起有找理由不回家等怪異行為，但因沒有確切的事證，只好消極放任夫妻關係僵化。不料，2019年12月29日她竟在婆婆的臉書上發現，丈夫與另名女子有親密互動，決定向丈夫提告求償50萬元。

人夫則稱，妻子早就在2010年間就知道自己外遇了，直到2010年才起訴，已過侵權行為損害賠償的請求時效，另外，妻子不僅無法舉證，所要求的精神撫慰金數額也過高，請求法院將妻子的訴訟駁回。

但人妻提出婆婆臉書的截圖為證，其中包括丈夫與小三的「臉貼臉自拍」、「男方由後向前摟抱女方」、「男女沒穿上衣且同床自拍」的親密合照，此外，婆婆臉書「關於」欄內記載的家庭成員內還包括小三，並標註著「媳婦」，令她心碎。

基隆地方法院勘驗各項事證後，透過人夫與小三親密合照的分享日期、相簿日期認定，這段婚外情從2009年至2019年，長達10年，判人夫應賠償妻子10萬元。