最早發病非老師！一圖看懂「幼兒園16人傳播鏈」　被傳染者全是媽媽

▲新北幼兒園群聚案16人關聯圖。（圖／指揮中心提供，點圖可放大）

記者張乃文／台北報導

新北幼兒園傳出群聚，中央流行疫情指揮中心今日證實又新增5例本土與該案相關，其中還有1案是幼稚園學童的1歲大妹妹，包含老師、家人、學童共計15人確診；不過，病毒的基因定序要明天才能完整出爐。雖一開始最先發現老師染疫，但目前並未確認誰是感染源，且據指揮中心公布的關聯圖顯示，最早有症狀者為一名幼兒，Ct值35.8。

指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增8例本土個案，當中有5起與新北幼兒園相關，其中3例家長，1例是幼兒園的5歲小朋友，另有1例是幼兒園小朋友的1歲妹妹。從幼兒園教師（案16129）衍生下來一共15案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對感染源部分，起初雖最先發現老師確診，但是否確認老師就是源頭不得而知，且不排除其他可能性，包括境外移入者傳染等，新北市衛生局也提到，目前已知學生家長有人從埃及回來，詳情需要再進一步了解。而從指揮中心公布的確診個案關聯圖中，也洩露「老師並非最早有症狀者。」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

根據關聯圖顯示，老師為案16129，發病日8/27，Ct值僅17；但是案16145的小朋友發病日為8/25，且Ct值35.8，相較於老師，發病日的確更早，不過，究竟是由誰傳染給孩子，尚在調查中，且案16155，也就是16145的媽媽，Ct值為29.1，傳染源有待釐清。

新北市長侯友宜強調，目前不清楚是學生傳染給老師，還是學生傳染給老師，或是家長染疫傳給學生，學生再帶進校園，這部分一直積極疫調中。他說，至今新北不會鎖定老師就是傳染源，所以也對幼兒園學童家長做疫調，「我們也會懷疑有些家屬從境外回來，會不會帶進感染源，這也是我們疫調重點方向」，當然也無法排除跟桃機染疫事件有無關聯性，這都要等基因定序出來後才能確定。