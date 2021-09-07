金屬風箏線誤觸高壓電線　「全村大斷電」父目睹12歲兒成焦屍

Dad's horror as son, 12, electrocuted to death flying his kite into power line https://t.co/exzKys5VCp — The Sun (@TheSun_NI) September 6, 2021

記者李振慧／綜合報導

巴西米納斯吉拉斯州(Minas Gerais) 一名12歲男童放風箏時，疑似風箏線不小心碰到高壓電線，導致觸電身亡，父親發現他時人已被燒成焦屍，全身嚴重燒燙傷，其中又以手腳的傷勢最為嚴重。

事件2日發生在瓜拉內西亞市(Guaranesia)，男童阿德里安(Adrian Chaves Lamin)上午外出放風箏後沒有回家，父親上午11時外出尋找，在一農場發現全身嚴重燒燙傷的他，醫護人員12時30分趕到現場時，宣布人已經身亡。

警方表示，由於風箏線是由金屬線外層包裹尼龍材料製成，懷疑死因可能與誤觸高壓電有關，且有民眾通報當日上午8時30分左右發生斷電，時間剛好與阿德里安可能觸電的時間符合，事件還造成當地斷電長達好幾個小時，目前詳細死因仍待進一步調查中。

▼男童疑似因為放風箏被電死。（圖／示意圖／視覺中國）