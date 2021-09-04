恐怖「連環觸電」！才走到路旁店家躲雨　竟一次電死3童2大人

▲印度恐怖連環觸電，一次帶走5人性命。（圖／翻攝自YouTube／India News UP Uttarakhand Live，下同）



記者董美琪／綜合報導

印度加濟阿巴德 (Ghaziabad)日前發生恐怖觸電連環死亡意外，２名孩童分別為4歲及10歲，因碰觸到漏電的商店遮棚，當場觸電倒地，其他人見狀趕來相救，也紛紛遭電擊倒下，事件共造成5人死亡，其中有3名孩童。

據《印度快報》（The Indian Express）報導，一名10歲孩童Khushi（庫希）一邊在雨中撐傘，一邊抱著4歲女童Surabhi（蘇拉彼）在雨中行走，由於路上開始淹水，2人到了路邊一間商店疑似想要躲雨。

沒想到，庫希才將蘇拉彼放下，當場碰到已經漏電的商店雨棚桿子，2位孩童因此倒在門口。旁人看到不妙，立刻衝上前相救，2名大人1名小孩可能沒發現是漏電造成，反而也遭到電擊，瞬間電到身體僵直，最後倒下，2大3小共5人送醫不治。

據官員稱，死者已確認為 Lakshmi（24歲）、Janki（35歲）、她的女兒 Surabhi（4歲）、Khushi（10歲）和 Simran（10歲）。

地方法官官員調查，其中一間房屋的電線有輕微破損，加上大雨因素，導致電流轉移到棚架。事件引起關注後，加濟阿巴德相關單位發聲明說，已向救濟基金發申請提案，將向受害者的親屬提供救濟。