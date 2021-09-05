熟女恍神撞小男友重機...害他骨折趴地不起！揪出2人都酒駕

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區一對姊弟情侶深夜餐廳吃飯飲酒，結束後2人分別開車及騎黃牌重機車離開，沒想到路途中女友不勝酒力追撞前方騎著重機的男友，強大撞擊力道讓男友機車再追撞前方小客貨車，造成他脊椎骨折、全身擦挫傷送醫，警方對2人進行酒測，均酒駕，訊後依公共危險罪送辦，另查2人無駕照依法開罰。

▲張姓女友開紅色小客車酒後撞飛林姓男友，他當場倒地不起（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解3日晚間，26歲林姓男子與女友41歲張姓女子，2人相約在新店區北深路三段的餐廳吃飯喝酒，結束後欲返回林男住處；4日凌晨12時許，張女開著紅色小客車，林男騎乘黃牌大型重機一起離開，不料行駛到北深路二段123巷口時，不慎發生嚴重事故。

張女疑不勝酒力直接衝撞騎在她前面的男友，強大撞擊力道讓重機再往前推撞到22歲楊男駕駛的小客貨車，林男當場倒地不起，機車零件四散，張女搖晃下車查看整個嚇傻，小客貨車駕駛趕緊報警。

警方獲報趕抵現場，將林男送往婉芳醫院急救，經檢視發現他脊椎骨折、全身擦挫傷，幸無生命危險，警方對張女進行酒測，數值高達0.95mg/L，林男酒測值0.45mg/L，經查張女汽車駕照已被吊銷，林男並無大型重機駕照，除了依法開單裁罰外，酒駕部分依公共危險罪移送法辦。

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▼林姓男友的大型重機車被撞受損相當嚴重 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼小客貨車被追撞成了最無辜受害者 。（圖／記者陳以昇翻攝）