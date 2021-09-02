只因夫妻吵架虐死5月女嬰纏成木乃伊冰封埋屍！狠父：不知原因

▲龍男在偵訊時面露無奈表情。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市的印尼籍龍姓男子，去年與妻子因細故爭吵，竟將怒氣全發在5月大的小女兒身上，不僅徒手毆打，還抓住女嬰，高舉後往床上猛摔數次，再摀住其口鼻，虐死女嬰。女嬰死後，男子以膠帶將女嬰纏成木乃伊，冰在冰箱中冷藏3日，而後將屍體埋藏在沙灘內。高等法院首度開庭時，男子交代不清，原因不明，竟虐死女嬰。

本案發生於去年6月間，桃園楊梅警方接獲女子報案，女子說自己的弟弟打死女嬰後，將屍體埋藏在新屋地區的沙灘。警方隨即前往搜索，順利尋獲女嬰屍體，並隨即逮捕現年25歲的女嬰父親龍姓男子、以及女嬰母親陳姓女子。2人被捕後，龍男起初否認犯行，辯稱係女嬰自己從30公分高床鋪摔下致死，後來發現女嬰沒有呼吸心跳，因沒錢送醫急救，確認女嬰死亡後，擔心發出異味才以膠帶裹屍，放入冰箱冷藏，之後龍男才又將屍體埋屍沙灘。檢方不採信，向法院聲請羈押獲准，另外協助埋屍的林姓女子，則遭到交保、限制住居。

全案經由檢方數月偵查後，終於釐清，原來是夫妻吵架後，龍男將怒氣全發在小女兒身上，徒手抓住女嬰領口與頸部，高舉後往床上猛摔數次，再以嬰兒包巾摀住其口鼻；過程中，男子不斷徒手毆打女嬰臉部及身體等處。母親陳女在旁目睹卻未上前制止，最後發現女嬰頭部有外傷，且呼吸心跳微弱，但也未將女嬰送醫治療。等女嬰氣絕身亡後，男子以膠帶將女嬰綑綁，並找林姓小三，一起將女嬰屍體埋藏在沙灘中。因男子的姊姊發現小姪女不見，追問下才知道已經被虐死，因此報警，全案才會被揭露。檢方依照「家暴重傷致死」等罪，對3人提起公訴。

一審法院審理後，認定男子虐死女兒又埋屍，重判有期徒刑10年10月；另外陳女被依照遺棄屍體罪判刑6月、得易科罰金；林女因對女嬰真實身分、死亡都不清楚，是因男友請求才會協助埋屍，遭判刑5月得易科罰金，緩刑2年，支付公庫5萬元。案件上訴第二審。

二審高等法院1日首度開庭審理，但龍男仍否認犯罪。他說，當天爭吵完後他去上廁所，出來後發現女嬰已經昏迷，但陳女卻持刀阻止，威脅他不准報案。至於陳女則哭著反駁，說女嬰身上的傷都是男子毆打所致，她當時懷孕，手上又抱著大女兒，根本無力阻擋男子打死小女兒。2人說法與警詢筆錄完全不同，也推說對方說謊，高院法官並未多做表示，諭知候核辦。

▼桃園檢警查出龍姓男子涉嫌虐殺女嬰後埋屍新屋區沙灘。（資料照／記者沈繼昌翻攝）