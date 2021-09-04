通緝犯開註銷車逛大街　警欲攔檢佯裝配合倒車衝撞加2罪

▲屏東地院 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣楊姓男子通緝犯，駕駛註銷自小客車行經潮州鎮時，被巡邏員警察發現可疑啟動警示燈、鳴笛欲攔阻盤查，他無視他人安全，駕車橫衝直撞企圖逃逸，期間佯裝配合檢查，卻倒車衝撞警察，警察被迫開槍射擊輪胎阻止未果，事後查出他身分，將他逮獲送辦，屏東地院依公共危險、妨害公務等罪判處他有期徒刑7個月，可易科罰金。

判決書說，47歲陳姓男子於2021年3月2日19時31分許，駕駛一台自小客車，行經屏東縣潮州鎮三林路與台1線路口時，因所駕駛車輛為逾檢註銷車輛，經巡邏警員吳毅瓏及陳俊廷發現，當場開啟警示燈、警報器，並鳴按喇叭示意陳正順停車受檢。

陳男因另案遭通緝，為避免遭警緝獲，拒絕停車受檢而駕車逃逸，為甩脫員警追緝，駕駛該車輛沿潮州鎮三林路、朝昇路、振興路、延平路、朝昇路、太平路、連興路 114 巷、華巖街、中興路、南華路等路線逃逸，並以高速行駛、紅燈右轉、逆向行駛及未依規定使用燈光等方式駕車，嚴重影響路人及參與道路交通公眾之安全，致生公眾人車往來之危險。

期間，駕車逃逸過程中於5分鐘後，在潮州鎮中興路與南華路口，遭警員吳毅瓏、陳俊廷攔停時，佯裝配合受檢，先開啟車門，當陳員前靠近陳男駕駛車輛的駕駛座旁正欲盤查時，陳男旋即以前後倒車方式，多次試圖衝撞執勤員警，員警見狀及時閃避，並分別以警械朝陳男駕駛車輛輪胎射擊示警，仍被他脫逃。

警方事後通知車主到場，確認陳男駕車，於3月5日18時30分許，將他逮獲送辦。

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