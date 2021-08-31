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教授不給問...女大生衝講台放火　她怒嗆：這樣上課有什麼用

▲教室，讀書，上學，課業，學生。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲女大生不滿教授上課不給發問，一怒之下企圖點火，全班師生嚇到全部逃出教室。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

1名私立大學余姓女學生因不滿被教授制止發問，竟惱怒拿起消毒用酒精和課本、紙箱衝到講台上點火，全班師生看到這一幕傻眼，紛紛逃離教室並報警，余女被依公共危險罪嫌移送法辦，台北地檢署調查發現，余女雖然試圖點火，但只燒掉了課本一小角，並沒有造成延燒等理由，處分不起訴。

據了解，余女曾因過去在課堂上追問問題，教授把整節課都花在她身上，造成課程延誤，影響其他同學權益，因此在案發當天，當余女在這間私校城區部教室上課時又舉手提問，被教授直接拒絕。

沒想到余女氣到拿了課本，並撿起小紙箱，衝到講台上，在易然的紙製品上潑灑消毒酒精，試圖用打火機引火，但也許是酒精稀釋過後不易點燃，余女試了好幾次都沒成功，但是全班師生都已經嚇跑。

余女坦承因為老師不給問問題，讓她覺得「這樣上課有什麼用」，一氣之下才會犯案，檢察官考量余女當時是站在較為空曠的講台上，周遭沒有會造成延燒的物品，且事實上余女只燒毀了一小角的課本和一部份紙箱，和放火燒毀其他物品構成要件不符，因此處分不起訴。

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