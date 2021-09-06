超過80件合作案　桃市府與中央大學簽署太空產業合作意向書

▲桃園市政府與國立中央大學，共同簽署推動「太空產業」合作意向書。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府6日於市府與國立中央大學，共同簽署推動「太空產業」合作意向書，共同推動航太產業交流、登月成果應用、太空產品研發驗證及學術研究專才培育等項目；市長鄭文燦表示，市府與中央大學有超過80件合作計畫，涵蓋環保工程、水利工程、土木工程、海象監測及客家文化的振興，可謂全方位的合作。

鄭市長指出，航太教育及產業是當前台灣發展的重點，近期立法院甫通過「太空發展法」，且人造衛星在通訊、氣象、地球科學、農業及航海等層面應用廣泛，低軌道衛星更是未來6G發展的關鍵，而國立中央大學以太空科學起家，擁有全國唯一的太空科學與工程學系、首屈一指的太空科學與科技研究中心、太空與遙測研究中心，並已自行研發與發射衛星酬載及小型人造衛星飛鼠號，未來若中央大學可協助在地航太產業，在產品認證及實驗計畫方面提供企業助益，相信對於產業發展有很大的幫助。

▲中央大學校長周景揚表示，中央大學在桃園深耕太空科學已有半世紀。（圖／新聞處提供）

中央大學校長周景揚表示，太空產業對於國防及民生有其重要性，中央大學在桃園深耕太空科學已有半世紀，並與多國一流大學合作，年初曾自製立方衛星飛鼠號升空，並預計在2023年前發射5顆衛星，顯示中央大學具備十足的研發能量。同時，桃園是全台工業產值最高的城市，共計20多家廠商投入太空產業，參與元件及模組製作，搭配中央大學對於衛星載具、設計、製作、檢測的前瞻性，以及學校作為人才培育的場域，相信透過產學上系統面的整合，有望讓桃園發展為桃園航太城。

周校長指出，中央大學及市府近3年來共計88件合作案，本次中央大學再次攜手市府共同迎接太空產業時代的來臨，期待在未來太空產業上發揮1加1大於2的力量。包括市議員楊家俍、市府教育局長林明裕、經發局長郭裕信、中央大學校長周景揚、副校長綦振瀛、副校長吳瑞賢、主任秘書周立德、研發長楊鎮華及特聘教授張起維等均一同出席活動。

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