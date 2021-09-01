中大8顆國旗海洋浮球「漂向北方」　探測極地融冰危機

▲外觀狀似「飛碟」的海洋浮球，中間印有國旗，週邊印有國立中央大學、波蘭哥白尼大學和國家海洋研究院三方合作單位。（圖／中央大學提供）

記者崔至雲／台北報導

近年來北極海冰融化快速，科學家研判「海浪」可能是其中的關鍵因素，中央大學地球科學院為印證「海浪模式」，8顆印有中華民國國旗，由中大水文與海洋科學研究所自主研發的微型「海洋浮球」，今年6月啟程運往北極測站，跟著大西洋暖流投放，展開台灣前所未有的第一手觀測。

這項國內首次的地球科學探索北極陸海域先導計畫，結合了國立中央大學、波蘭哥白尼大學和國家海洋研究院三方力量。中央大學地球科學學院院長許樹坤表示，極區的觀測研究工作，已成為全世界關心氣候變遷的國家，競相投入的重要議題。

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▲中央大學計畫在北冰洋的投放模擬案例，希望可獲得寶貴的極地海域數據，藉此更了解北冰洋氣候變遷趨勢。（圖／中央大學提供）

中央大學水文與海洋科學研究所教授錢樺指出，科學家近年研究發現，北極海冰融化快速，「海浪」似乎扮演了關鍵的角色。因波浪的能量與波高的平方成正比，當碎波時，巨大能量釋放出來，浪花混合空氣產生的衝擊壓力作用，將冰緣與浮冰打碎，分解成更小體積的冰塊，就可能加速北極冰的融解。

錢樺說明，海洋浮球直徑約60公分，外觀狀似「飛碟」，橫跨半個地球，運往靠近北極的Svalbard群島測站，在九月海冰面積融至最小時展開觀測，並透過衛星傳輸，即時將資料回傳至中央大學進行分析研究。中央大學波蘭籍博士張文和也將飛往當地，一同參與這項研究計畫。

▲由中央大學水文與海洋科學研究所自主研發的微型「海洋浮球」將前進北極，展開台灣前所未有的第一手觀測。（圖／中央大學提供）

錢樺說，北極海對台灣人而言，雖然遙遠而陌生，但卻攸關台灣的未來。氣候暖化所造成的北冰洋融冰危機，有可能為台灣帶來機會。因為隨著北冰洋夏季無冰的到來，可望另闢蹊徑，開拓出「北方航道」，若北方航道開通後，台灣的地理位置上因具極高的競爭性，有機會為台灣藍色海洋經濟帶來一線生機。

