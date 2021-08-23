國旗飄揚北極圈！中央大學探索隊執行科研任務　設台灣首座極圈地震儀

▲中央大學北極探索隊克服疫情下重重關卡，進入北極圈展開跨領域整合性研究。（圖／中央大學提供）



文／中央社

中央大學北極探索隊首次以台灣團隊方式進入北極圈，展開海陸聯合的跨領域整合性研究，完成地震儀與海洋浮球的佈放，並進行無人空拍機與地質調查，開啟台灣的研究新頁。

中央大學今天表示，北極探索隊7月30日從台灣出發，在挪威奧斯陸防疫旅館隔離10天後，地球科學系教授郭陳澔、助理教授張文和、研究助理管卓康順利通過4次2019冠狀病毒疾病（COVID-19）核酸PCR測試。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央大學北極探索隊於8月11日踏上北極圈的科學研究重鎮朗伊爾城（Longyearbyen），完成海上浮標測試並施放台灣第一顆在北極圈的地震儀，開始進行實地觀測；8月13日乘船往距離朗伊爾城100公里遠的極地工作站，進行無人機空拍、冰河地形、地質與地球物理等探查。

在冰河崎曲的地形下，中央大學北極探索隊帶著野外工具每天行走10公里，成功完成40顆地震儀的佈放，紀錄冰川融化的冰震。

▲中央大學北極探索隊進入北極圈完成地震儀設置。（圖／中央大學提供）



郭陳澔表示，在野外幾乎每10分鐘就能聽到巨大聲響，這就是冰川崩裂的聲音，是非常震撼的教育，相信地震儀可以紀錄到豐富的資料。

另外，張文和則同時進行無人空拍機與地質調查，此區域有25億年前的前寒武紀岩層露出，是地質研究上是難得的調查區域。

郭陳澔提到，此次研究能順利達成，要感謝許多台灣與波蘭官方單位的全力支持，包括教育部、外交部歐洲司、波蘭台北辦事處、科技部自然司、駐波蘭台北代 表處、駐瑞典台北代表團等，這對台灣科學研究來說是非常重要的第一步。