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中央大學「宿舍施工」要千名女學生月底搬離　自主分流憂成防疫破口

▲因應疫情逐漸舒緩，國立中央大學決定6月1日起校內體育場館將恢復全時段開放、校外車輛也可入校。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中央大學要求女14舍住宿生在6月30日前搬離宿舍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者張方瑀／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布，全台防疫三級警戒延長至6月28日，避免不必要的移動和群聚。中央大學卻在此時爆出，因為宿舍要進行空間美化、寢室刷油漆等工程，要求1127名女生宿舍學生在6月30日前搬離，其中分流與實名機制不明確，可能成為防疫破口。校方面對學生疑問，卻表示工程無法延後，承辦專員也因居家辦公，所以不便進行回應。

《ETtoday新聞雲》接獲中央大學學生爆料指出，學校在全台三級警戒的情況下，仍以女14舍要進行空間美化、一樓進出口整修、寢室刷油漆等工程為由，要求1127名住宿生在6月30日前搬離宿舍，同時僅以「分流登記表」請學生自主登記，並在6月1日至28日間，以每日30組人為限搬離宿舍。

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爆料學生指出，校方避免群聚的做法十分消極，例如針對協助學生搬離的家長，僅做到「宣導」不入宿舍。雖然學校表示，並未強制學生在三級警戒解除前搬離，但隨著警界延長至28日，不排除學生可能會擠在最後兩天搬離，爆料學生就質疑，「學生從四面八方回去，請問足跡怎麼追蹤？」、「大家要冒著風險搬宿舍嗎？」

學生認為，宿舍並非要進行重大工程，為何不能延期施工；校方則在「女14舍暑期搬遷懶人包」指出，「公共工程須按照進度上網招標，也只有在暑假施工才有其他宿舍可以調撥住宿，避免施工造成其他安全問題」。

▲▼中央大學女14舍暑期搬遷懶人包。（圖／讀者提供）

▲中央大學女14舍暑期搬遷懶人包。（圖／讀者提供）

住宿學生致電桃園市教育局，卻以「國立大學並非市政府職權範圍，僅尊重大學自治」為理由，表示無法干涉；致電教育部，也被告知以桃園市政府為基準。最後致電校內住宿服務組時，校方也說僅有承辦工程的專員可以回應，而該名專員正在居家辦公，請學生等待專員到校後再來電詢問。

《ETtoday新聞雲》記者在8日下午查看中央大學住宿服務組網站，校方同日新增宿舍搬遷延期至7月31日的公告，卻又在短時間後無預警撤下。

許多中央大學住宿生也在Dcard痛批，「（學校）對疫情是很樂觀，又或者是不在乎」、「希望他們可以有其他應變措施」、「工程就不是群聚就對了」。不過也有學生回應表示，「如果合約真的就那樣簽能怎麼辦」、「在施工不能取消的狀況下，你們有想出更好的方案嗎」、「可能幾百萬的違約金誰能負責？」

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