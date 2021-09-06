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40身心失能者僅1人納照服體系　南投設5據點供家庭照顧者喘口氣

▲南投縣府建置5處家庭照顧者支持服務據點，減輕家庭照顧者壓力。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣府建置5處家庭照顧者支持服務據點，減輕家庭照顧者壓力（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

全南投約有8000位因身心失能而需要照顧服務的縣民，但納入照顧服務體系者僅約200多人，亦即絕大多數的家庭照顧者都是全年無休地付出時間心力；縣長林明溱指出，今年度縣府獲衛生福利部補助，在全縣各地設置5處家庭照顧者支持服務據點，提醒有喘息需求的家庭照顧者多加利用，尋求各項社會和心理支持服務。

林明溱今日下午到南投市漳和里准天宮社區照護關懷據點，除與當地阿公阿嬤親切互動，也宣導新設立的家庭照顧者支持服務據點；他表示家庭照顧者須長期面對生活型態轉變、經濟負擔加重、社交活動減少等壓力，甚至受疫情影響而暫時無法使用長照服務，都可能是壓垮駱駝的最後一根稻草。

▲南投縣府建置5處家庭照顧者支持服務據點，減輕家庭照顧者壓力。（圖／南投縣政府提供）

林明溱說，為強化對於家庭照顧者的支持，協助連結長照服務網絡，縣府申請到衛福部110年度「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」獎助經費870萬元，建置南投縣康復之友協會、南投縣家庭照顧者關懷協會、伊甸社會福利基金會附設南投縣私立耆福綜合式長期照顧服務機構、南投縣青年返鄉服務協會、南投縣左岸成長學苑關懷協會等5處社團法人性質的支持服務據點。

縣府表示，這些據點提供個案管理、居家照顧技巧指導、照顧技巧訓練、心理協談、支持團體及紓壓活動等多元支持性服務，截至今年7月累計個案服務262人、1912人次；另結合社區照顧關懷據點及社區發展協會，於39處所設置「照顧咖啡」據點，提供現場諮詢服務，並有照顧諮詢咖啡車巡迴各鄉鎮、深入社區角落，以提供在地化服務並提升服務可近性。

縣府指出，藉由建立家庭照顧者社會支持網絡，可讓家庭照顧者減輕負荷、不再只是孤軍奮戰，呼籲家庭照顧者在照顧家人的同時也能觀照自己。
 

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