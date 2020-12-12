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讓照顧者有喘息空間　奇美多元舒心紓壓活動伴您行

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▲奇美醫學中心辦理家庭照顧者紓壓活動、紓壓輕旅行，安排了多元性的紓壓活動，讓照顧者有喘息空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心辦理家庭照顧者紓壓活動、紓壓輕旅行，安排了多元性的紓壓活動，讓照顧者有喘息空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2018年衛生福利部及中華民國家庭關懷總會推動「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」，奇美醫學中心於2020年3月開始服務台南市永康區的家庭照顧者們，總共辦理家庭照顧者紓壓活動30場、紓壓輕旅行4場，安排了多元性的紓壓活動，讓照顧者有喘息空間。

78歲阿慧阿姨照顧90歲失智的先生約4年多，先生因失智之故，時常對說過的話、做過的事情沒有印象，當阿慧阿姨再次提醒時，先生便會否認，讓阿慧阿姨常常對照顧工作感到疲憊。阿慧阿姨表示，先生年輕的時候非常疼愛她，每年阿姨過生日時，不管先生身在何處，一定會託人送蛋糕及禮物給阿姨，日常生活也與阿姨相敬如賓，但自先生罹患失智症後，先生的性情轉變，個性變得與先前差異甚遠，不僅會謾罵阿姨，有時還會對阿姨不理不睬，讓阿姨在照顧之餘更多的是對於先生個性轉變的悲傷感，看著先生的失智狀況持續惡化，讓阿姨感到心力交瘁，也感慨人生的無常。

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▲奇美醫學中心辦理家庭照顧者紓壓活動、紓壓輕旅行，安排了多元性的紓壓活動，讓照顧者有喘息空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

阿慧阿姨自3月起開始參加奇美醫學中心紓壓活動、照顧技巧訓練、家庭照顧者輕旅行等活動，透過紓壓及輕旅行活動放鬆身心，舒緩因長久以來照顧所產生的緊繃情緒。阿慧阿姨表示很喜歡照顧技巧訓練的課程，可以學習與失智症患者溝通技巧、預防腰痠背痛及營養健康相關知識等，且能將自己平時所遇到的照顧問題提出來詢問老師，請老師協助解惑，在照顧過程中，不斷學習新知，將照顧工作做得更加游刃有餘。

▲奇美醫學中心辦理家庭照顧者紓壓活動、紓壓輕旅行，安排了多元性的紓壓活動，讓照顧者有喘息空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有時候阿姨會帶先生來參加活動與課程，阿姨表示只要與先生一同前來，工作人員及其他照顧者們都會特別照顧、關心其先生，讓阿姨可以輕鬆一些，無須時時刻刻注意先生的狀況，並能盡情的參與活動；有些照顧者更會自願協助照顧阿姨的先生，形成一個互助、相互支持的環境，讓阿姨得以休息，讓照顧工作喘口氣。

根據中華民國家庭照顧者關懷總會統計，台灣照顧者的照顧歷程平均約9.9年，每天平均照顧時間13.6小時，日積月累出現肌肉筋骨痠痛、疲憊、失眠、及影響健康狀況，與其他家人關係、社交關係、經濟狀況及憂鬱等問題；奇美醫學中心透過家庭照顧者支持性服務方案，提供心理協談、電話關懷、家庭訪視及紓壓活動等，鼓勵家庭照顧者走出家庭，分享照顧經驗，減少照顧負荷及壓力，降低社會悲劇。

▲奇美醫學中心辦理家庭照顧者紓壓活動、紓壓輕旅行，安排了多元性的紓壓活動，讓照顧者有喘息空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心家庭照顧者服務計畫社工師林宛兪表示，2020年奇美醫學中總共辦理家庭照顧者紓壓活動30場、紓壓輕旅行4場；安排了多元性的紓壓活動，分別有粉彩指繪陶瓷杯墊、蝶谷巴特遮陽帽、溏心蛋製作、御守卡套製作、蝶谷巴特隨行杯、手提袋編織、馬賽克磁磚杯墊、玩色畫布鐘等，參與紓壓活動的照顧者在上課過程中都很投入於自己的作品製作，每次作品完成都開心地要我們幫忙拍照，其中看到家庭照顧者與被照顧者一同完成作品，開心及滿足的模樣，讓我們也不自覺得一同開心聊起來。


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