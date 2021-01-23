需要就打電話！花蓮春節喘息服務不打烊　衛生局籲提早申請

▲照管專員主動到宅評估銜接長照服務，解決日常生活所需照顧的問題。(圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣衛生局針受疫情衝擊暫停引進外籍家庭看護入境之家庭主動出擊，至案家評估銜接長照服務，朱家祥局長再次呼籲，自己是照顧者的家人或遇外籍家庭看護休假時，為自己找一個小確幸，過年春節期間喘息服務不打烊，提醒您於2月5日前拿起電話撥1966長照服務專線預約。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，長照政策新制自去年12月1日起放寬聘僱外籍家庭看護規定，經評估為長照需要等級2級到8級者，若其所聘外籍家庭看護休假、或因故請假無法協助照顧，就可申請喘息服務，不再受30天以上空窗期限制。同時，為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情管控，且保障聘僱外籍家庭看護之被照顧者的照顧品質，新聘的外籍家庭看護，因疫情未能如期入境或原聘的外籍家庭看護返來源國休假，因疫情未能返台，被照顧者屬長照需要等級第2級以上，可向13鄉鎮市長照分站申請使用各項長照服務，與一般失能民眾相同。

▲透過申請喘息服務，讓有需要的家庭有長照服務可以銜接照顧。



住在吉安鄉的林奶奶，中風已有7年時間，孩子因工作時間長，家中聘僱外籍家庭看護工分擔照顧，但每當遇到外籍家庭看護工要請（休）假，常出現照顧人力協調不過來的狀況，透過申請喘息服務，讓外籍家庭看護工休假或因故請假無法協助照顧期間，有長照服務可以銜接照顧，減輕家庭照顧者之照顧壓力與負擔；住在卓溪鄉今年62歲的張先生，患有小兒麻痹，屬重度身心障礙者，妻子也因輕度小兒麻痺，無法工作，近期外籍家庭看護工因為回國遇疫情而暫時無法入境，使得家中無人協助照顧日常所需，故長照中心以專案的方式，照管專員主動到宅評估銜接長照服務，由照顧服務員到宅提供沐浴、備餐、陪同外出等服務，藉由交通接送、照顧及專業服務、喘息服務，解決了日常生活所需照顧的問題。



喘息服務有5種選擇，為居家式喘息、機構式喘息、日間照顧喘息、小規模多機能（夜間臨托）喘息、巷弄長照站臨托喘息。花蓮縣自2018年至2020年，喘息服務單位由53家擴增至64家，服務遍及13鄉鎮，花蓮縣衛生局將持續建置服務體系，完善長照服務，提供以人為中心、以社區為基礎的多元、整合之連續性服務。



朱局長再次提醒，近期若家中原聘僱的外籍看護工未能依照規定工作時間返臺或新聘看護工未能入臺提供照顧服務，有長照服務的申請需求，可利用市話或手機撥打「1966」，將有專人為您提供長照相關服務諮詢，春節喘息服務機構名單請逕自上花蓮縣長期照顧管理中心網頁（http://long-term.hlshb.gov.tw/）查詢。

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