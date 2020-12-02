缺看護！印尼移工禁入　長照業者：喘息詢問電話暴增

▲印尼移工禁入，長照喘息詢問暴增。（圖／葳群老人長照中心提供）

記者唐詠絮／彰化報導

中央流行疫情指揮中心宣布12月4日起全面暫停引進印尼籍移工來台工作2週，將影響縣內1350名移工，至少衝擊3000個「在職照顧者」家庭，政府尚未有長照假因應，彰化德發長照集團立即動員旗下雲中彰長照單位發起「挺政府．顧家人」，全面全力支持政府長照資源網絡，提供喘息服務，共度防疫難關。

義德發長照集團董事長林亮暉表示，外籍看護不能來，喘息服務電話詢問爆增10倍，間接影響為陪伴照護家人導致中斷職涯「照顧離職」的隱憂，因應此次疫情，集團動員人力進入戰備狀態，旗下6家居家長照機構目前100多位居家服務員可以配合調度，在機構24小時照護部分，旗下2間機構將可調度30床位。另該集團超過9成的照顧服務員由集團自己辦理訓練，以及在地居家服務員優勢，希望齊心協助共度難關。

林亮暉指出，目前義德發長照集團在台中、彰化及雲林皆設有A級社區整合服務中心，針對重症個案依據其狀況協助媒合合適的機構。另，輕、中度失能個案，將快速協助長照2.0之申請，與衛生局長照科專員共同聯合訪視，立即媒合，跳脫過去等待的思維。

葳群老人長照中心主任林宇凱表示，因應此次疫情，集團動員人力進入戰備狀態，旗下6家居家長照機構目前100多位居家服務員可以配合調度，在機構24小時照護部分，旗下2間機構將可調度30床位。另集團超過9成的照顧服務員由集團自己辦理訓練，以及在地居家服務員優勢，希望齊心協助共度難關。

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