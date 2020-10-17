　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

讓照顧者喘口氣　嘉義縣推家庭照顧者服務資源

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 嘉義縣家庭照顧者服務資源陪伴您 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣家庭照顧者服務資源結合冰店 多元關心。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁日前到民雄鄉最熱鬧的街面商家皇家冰城當起一日冰店店員，請家庭照顧服務員吃挫冰，他以照顧父母親的經驗，與多位家庭照顧者分享照顧過程的酸甜苦辣，希望給予照顧者正面能量。翁章梁指出，隨著時代和社會環境的變遷，照顧親人已經不再只是「影一下」、「巡一下」而已，當照顧者面臨到困境與問題時，政府和社會資源就必須介入。

翁章梁以自己曾經是照顧者的經歷，讓照顧者知道自己並不孤單。翁章梁強調，照顧不是一個人的事情，勇於求助，善用長照資源，嘉義縣政府及長照服務永遠是家庭照顧者最堅強的依靠。

▲▼ 嘉義縣家庭照顧者服務資源陪伴您 。（圖／記者翁伊森翻攝）

皇家冰城是嘉義縣家庭照顧者友善商家之一，蕭姓店長長期從事志願服務工作，也是畢業照顧者，理解家庭照顧者的辛酸，也認同家庭照顧者互助資源整合中心這次推出的友善商家活動，希望透過小小的一碗冰，在酷熱的夏日裡，為照顧者卸除片刻的煩悶和疲憊，取得一絲的透心涼。

翁章梁在聚會中分享照顧父母的經驗，他說，常常擔心自己沒能照顧好，照顧過程像巨大石頭壓在心上，壓力用千言萬語都無法表達，他知道每個照顧者幾乎都會面臨各式各樣的「照顧壓力」，例如與家人間的衝突、龐大的金錢支出，甚至是與被照顧之間的溝通....等，都是因為長時間處在高壓的照顧環境下所導致。

▲▼ 嘉義縣家庭照顧者服務資源陪伴您 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲傾聽家庭照顧者心聲。（圖／記者翁伊森翻攝）

社會局長蕭英成表示，縣府於2018年委託國立中正大學辦理「家庭照顧者互助資源整合中心」，以單一窗口提供服務諮詢及轉介，將18鄉鎮市劃分為6區，3個鄉鎮為一區完成6個「家庭照顧者支持服務據點」佈局，更導入「家庭照顧者」互助換工的創新做法，運用台灣傳統農業社會「相放伴（台語）」的概念，發展出「照顧換工制度」，讓社區民眾彼此成為相互的生活後盾，守護人性溫暖，嘉義縣紫藤婦幼關懷協會還在大林鎮設置「相放伴咖啡館」，提供照顧換工場域及家庭照顧者舒緩身心，辦理活動、諮詢、家庭照顧者互助分享交流平台。

翁章梁指出，現在的照顧者面對的壓力和問題不只是備三餐而已，照顧親人原本是家人及照顧者的事，但時代在變，縣府和社會資源必須介入了，目前已有262位照顧者 個案加入「家庭照顧者互助資源整合中心」系統，呼籲每一位照顧者都能透過社工評估或打電話詢問方式，善用政府和社會資源協助。

▲▼ 嘉義縣家庭照顧者服務資源陪伴您 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義縣家庭照顧者服務資源陪伴您 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，這次特別招募在地企業商店成為友善商家，希望讓社區了解家庭照顧者的壓力，相互理解並加強互助支持網絡，家庭照顧者來到友善商家，可以暫時休息一下，彼此分享及抒發心情，成為彼此互助支持團體。

照顧壓力不要獨自背負，不論是家人間的扶持，或尋求外界的資源都好，讓嘉義縣家庭照顧者支持服務能協助照顧者分憂解勞與連結資源，運用替代性服務讓照顧服務員提供臨時照顧，讓家庭照顧里可以安心出門參與抒壓活動、吸收相關照顧新知等課程。

社會局指出，家中如獨立1人負擔照顧或需照顧2人以上，或老老照顧者，或沒有使用長照服務資源，或遇外籍看護空窗期，可撥打全國家庭照顧者關懷專線「0800-507272(台語：有你，真好真好)」，以及「嘉義縣家庭照顧者互助資源整合中心」電話05-3106207提供相關資源轉介、替代性服務、心理協談、照顧技巧指導、抒壓活動、支持團體等服務，協助照顧者減輕身體、心理、經濟、社交、工作所受壓力與困難，維護生活品質，以減少照顧悲劇發生。

嘉義縣家庭照顧者支持服務中心6個「家庭照顧者支持服務據點」如下：

1．東石鄉、布袋鎮、朴子市：財團法人弘道老人福利基金會
2．義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉：國立中正大學
3．六腳鄉、新港鄉、太保市：財團法人伊甸社會福利基金會
4.溪口鄉、大林鎮、梅山鄉：社團法人嘉義縣紫藤婦幼關懷協會
5.民雄鄉、竹崎鄉、阿里山鄉：昭安診所(新)
6.中埔鄉、番路鄉、大埔鄉：財團法人嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

阿里山林鐵神木線三天急搶修　18日提前復駛

快訊／台鐵「統一公司平交道」驚傳事故！「楊梅=富岡」區間誤點

石門老梅國小創校120年校慶　侯友宜肯定育才無數

第三年桃園國際風箏節來了！　鄭文燦：研擬成立風箏訓練基地

嘉縣推好野人步道　「全國登山日」千人登太平雲梯

獨家／台中打卡熱點「草悟廣場」11/1吹熄燈號…市府回應了

「海派浪漫」光雕17日登場　基隆新風情映照正濱漁港畔

台南火車節「動力火車」開唱大批粉絲朝聖　黃偉哲：一起追火車開心快樂過週末

新北雙溪牡丹溪岸整治　榮獲公共工程優質獎肯定

毛寶貝進朱銘美術館走伸展台　侯友宜帶8歲警犬查理走星光大道

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

25歲男入105顆珠「慘變葡萄串」　欲取出...醫師曝：至少要挨13刀

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

小嫻認愛首露面「散發幸福光芒」　到處都有路人祝福..買裝備還被招待！

譚松韻：出門都兩個哥哥買單　合體張新成、宋威龍三兄妹一起唱歌

窸窣聲不斷！抬頭見她手伸包裡 女客怒控設計師趁護髮「偷東西」

阿里山林鐵神木線三天急搶修　18日提前復駛

快訊／台鐵「統一公司平交道」驚傳事故！「楊梅=富岡」區間誤點

石門老梅國小創校120年校慶　侯友宜肯定育才無數

第三年桃園國際風箏節來了！　鄭文燦：研擬成立風箏訓練基地

嘉縣推好野人步道　「全國登山日」千人登太平雲梯

獨家／台中打卡熱點「草悟廣場」11/1吹熄燈號…市府回應了

「海派浪漫」光雕17日登場　基隆新風情映照正濱漁港畔

台南火車節「動力火車」開唱大批粉絲朝聖　黃偉哲：一起追火車開心快樂過週末

新北雙溪牡丹溪岸整治　榮獲公共工程優質獎肯定

毛寶貝進朱銘美術館走伸展台　侯友宜帶8歲警犬查理走星光大道

「女友洗澡」恐怖男友破門拖出　性侵2次、逼她大街下跪磕頭

阿里山林鐵神木線三天急搶修　18日提前復駛

分隔半年！夫妻「清晨激戰」下體噴血　老婆崩潰衝醫院：不給碰了！

台南1晚連3震狂搖！震央恐怖巧合　在地人回憶「白河大地震」嚇壞

台南1天連4震！安平漁人碼頭「魚群狂跳」亂竄…當地人給解答

連3震都在台南…「不是第1次」！氣象局：上次是25年前，恐有餘震

IKEA聯名香氛蠟燭質感爆表！13種氣味隨你挑　台幣150元有找

桃園平交道事故！騎士「深夜撞火車」倒地　10消防員趕現場救人

中職／樂天想晉級不能贏兄弟　新秀莊昕諺初登板對決米蘭達

台南深夜連震！同地8月19日也連3震...網友曝：靠近六甲斷層

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

地方熱門新聞

即／台鐵驚傳事故　「楊梅=富岡」區間誤點

獨家／台中草悟廣場11/1熄燈號　市府回應了

鄭文燦研擬成立　風箏訓練基地

全國登山日千人登太平雲梯

石門老梅國小創校120年校慶

基隆36年老店林家豬腳年底熄燈！大批饕客崩潰

快訊／台南「北門電腦商場」驚傳熄燈！網傻：童年掰了

男子服役期間與國小女童「愛愛」被告判緩刑

蘇花公路受阻2小時！轎車隧道衝對向撞2車

挖土機壓下半身！工人腿斷忍痛鑿洞

台南火車節「動力火車」開唱大批粉絲朝聖

基隆「海派浪漫」光雕17日登場

毛寶貝進朱銘美術館走伸展台

小馬夫妻祝福新北聯合婚禮準新人

更多熱門

相關新聞

調查：家庭照顧者負荷指數「這年齡」最高

調查：家庭照顧者負荷指數「這年齡」最高

台灣老年人口在2018年突破14%，正式邁入高齡社會，長照成了許多家庭必須面對的問題。最新「長期照顧認知與需求調查」顯示，主要照顧者多以女性為主，而高達6成家庭照顧者有支持性服務需求，其中喘息服務居首位，但實際使用者卻不到一成。

遠雄人壽公益喘息服務　明年擴大服務範圍

遠雄人壽公益喘息服務　明年擴大服務範圍

遠雄人壽推出公益喘息服務　滿足家照者全方位需求

遠雄人壽推出公益喘息服務　滿足家照者全方位需求

家照者忙打理生活　遠雄人壽「喘口氣計畫」提供協助

家照者忙打理生活　遠雄人壽「喘口氣計畫」提供協助

遠雄人壽「喘息計畫」協助病患家屬

遠雄人壽「喘息計畫」協助病患家屬

關鍵字：

家庭照顧者

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

綜藝天王無預警「現身西門町飲料店」！

象魚跳缸自殺！連4次地震…網細想關聯傻了

租到死就送房　72歲屋主曝：700萬成交了

親妹祭拜帶「小鬼生前3最愛」

下體開黑洞…「妹妹狂漏屎」！她邊走邊滴超失控　醫嘆：裂太大了

《海豚灣戀人》童星亂刀殺人　法官判賠357萬

開箱！礁溪最新清水模溫泉飯店

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

快訊／今天第6震！嘉南23：03發生有感地震

女生都愛「幹話王」！講情話先淘汰

女提分手還坐前任的車！他用「刀柄」把前男友頭部打爆

薔薔爆料王思佳公主病！曝「私下排場大」

藍波驗出惡性腫瘤！化療60天…狂爬廁所吐

淘寶店客服回「台灣是獨立國家」被開除

更多

最夯影音

更多
待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律
李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面