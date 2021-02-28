長期照顧新福音　嘉縣推全職照顧可申請特別照顧津貼

▲嘉義縣長翁章梁上任後積極推動長照服務 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

在家照顧小孩可以申請育兒津貼，全職在家照顧老人也能申請「特別照顧津貼」!長照2.0於牛年持續加值服務，領有特別照顧津貼的家庭使用喘息服務、專業服務及交通接送項目，全部「免部份負擔」，若有需求，可向嘉義縣各鄉鎮市衛生所長照分站或嘉義縣長期照顧管理中心提出申請，照顧管理專員將為您評估並提供適切的長照服務。當您有長期照顧需求或照顧負荷過大，可撥打1966長照專線或洽詢在地衛生所長照分站或嘉義縣長期照顧管理中心05-3625750。

住在民雄鄉的林姓男子因工作受傷後，無法繼續工作，只能留在家中全職照顧年邁且失智的父親與中度智能障礙的二哥，經濟來源只能仰賴中低收老人生活津貼及身障生活補助，生活困頓。

▲嘉義縣全職照顧者可申請特別照顧津貼 。（圖／嘉義縣政府提供）

透過衛生所長照分站照管專員評估後，發現林姓男子的父親符合「中低收入老人特別照顧津貼」申請資格，便媒合向民雄公所提出申請，每月除了原有的生活津貼外，額外又多了5000元的補助，讓林姓男子稍微能喘口氣；除此之外，林姓男子每月需固定回診，經照管專員建議可申請喘息服務，讓居服員來家裡協助照顧父親，林姓男子便可安心就醫，不用擔心父親在家無人照顧。

衛生局長趙紋華表示，家庭中的「主要照顧者」常常犧牲自己的工作或調整生活步調配合被照顧者，長期下來易造成照顧上的壓力，尋求長照管理中心的協助，可以獲得適當的幫忙；長期照顧管理中心為發掘每位民眾的需求，除了積極推動各項長照服務，更讓照顧管理專員進駐18鄉鎮市衛生所就近、在地、即時的協助民眾，與照顧者並肩同行。

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