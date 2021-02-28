　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

長期照顧新福音　嘉縣推全職照顧可申請特別照顧津貼

▲嘉義縣全職照顧者可申請特別照顧津貼 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣長翁章梁上任後積極推動長照服務 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

在家照顧小孩可以申請育兒津貼，全職在家照顧老人也能申請「特別照顧津貼」!長照2.0於牛年持續加值服務，領有特別照顧津貼的家庭使用喘息服務、專業服務及交通接送項目，全部「免部份負擔」，若有需求，可向嘉義縣各鄉鎮市衛生所長照分站或嘉義縣長期照顧管理中心提出申請，照顧管理專員將為您評估並提供適切的長照服務。當您有長期照顧需求或照顧負荷過大，可撥打1966長照專線或洽詢在地衛生所長照分站或嘉義縣長期照顧管理中心05-3625750。

住在民雄鄉的林姓男子因工作受傷後，無法繼續工作，只能留在家中全職照顧年邁且失智的父親與中度智能障礙的二哥，經濟來源只能仰賴中低收老人生活津貼及身障生活補助，生活困頓。

▲嘉義縣全職照顧者可申請特別照顧津貼 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣全職照顧者可申請特別照顧津貼 。（圖／嘉義縣政府提供）

透過衛生所長照分站照管專員評估後，發現林姓男子的父親符合「中低收入老人特別照顧津貼」申請資格，便媒合向民雄公所提出申請，每月除了原有的生活津貼外，額外又多了5000元的補助，讓林姓男子稍微能喘口氣；除此之外，林姓男子每月需固定回診，經照管專員建議可申請喘息服務，讓居服員來家裡協助照顧父親，林姓男子便可安心就醫，不用擔心父親在家無人照顧。

衛生局長趙紋華表示，家庭中的「主要照顧者」常常犧牲自己的工作或調整生活步調配合被照顧者，長期下來易造成照顧上的壓力，尋求長照管理中心的協助，可以獲得適當的幫忙；長期照顧管理中心為發掘每位民眾的需求，除了積極推動各項長照服務，更讓照顧管理專員進駐18鄉鎮市衛生所就近、在地、即時的協助民眾，與照顧者並肩同行。

箱子上的魷魚、馬鈴薯先生你一定認得

ET快訊
她當「台積電助工」20年買2房、開BMW　親戚：年薪至少20
下體狂冒「皰疹」！竹科男疑被前女友傳染　PO文爆料下場慘
吳孟達曾恨周潤發不借錢！「奪人生唯一獎項」才知暖舉痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市二二八事件74週年追思　黃敏惠率市府主管致意

達美樂披薩獎學金連4年發放20萬　老闆吳旻融鼓勵單親向學

檢驗禽畜水產品用藥殘留　嘉義縣衛生局確保民眾食的安全

嘉義縣衛生局定期抽驗加水站　違規多為許可證逾期未展延

228事件74周年檔案開展　呼籲尊重族群文化和平共存

愛心企業捐贈大埔偏鄉　「肌力防跌訓練智能文康休閒車」　

長期照顧新福音　嘉縣推全職照顧可申請特別照顧津貼

重現古早農業社會牛隻交易　頂菜園農村再現180年歷史牛墟場景　

嘉縣推山海豪華景色　太平雲梯、阿里山日出等人氣景點超吸睛

新港鄉新建衛生所　嘉義縣第一棟衛生所設置日照中心

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

家貧欠註冊費！50年後「十倍奉還」　男寄匿名親筆信+2.3萬元報答母校

吳孟達「睡夢離開，走得很安詳」　謠言亂傳..好友田啟文轟：要尊重家人

Albee被提醒衣服拉好...火辣秀事業線　素顏真面目曝光！眾人驚：有畫了吧

1家4口國道遇「奪命飛天輪」路殺 車頂變V字型...副駕母爆頭慘死

嘉義市二二八事件74週年追思　黃敏惠率市府主管致意

達美樂披薩獎學金連4年發放20萬　老闆吳旻融鼓勵單親向學

檢驗禽畜水產品用藥殘留　嘉義縣衛生局確保民眾食的安全

嘉義縣衛生局定期抽驗加水站　違規多為許可證逾期未展延

228事件74周年檔案開展　呼籲尊重族群文化和平共存

愛心企業捐贈大埔偏鄉　「肌力防跌訓練智能文康休閒車」　

長期照顧新福音　嘉縣推全職照顧可申請特別照顧津貼

重現古早農業社會牛隻交易　頂菜園農村再現180年歷史牛墟場景　

嘉縣推山海豪華景色　太平雲梯、阿里山日出等人氣景點超吸睛

新港鄉新建衛生所　嘉義縣第一棟衛生所設置日照中心

輪椅有氧拳擊體驗營反應熱烈　請到前亞運國手當教練

南非幣、澳幣夯！成境外股票基金加碼熱門幣別

以畫癒傷、以畫定心　「佛系插畫家」的天人合一美學觀

潤娥撞衫「全球最美」林珍娜！超狂9頭身比例甩差距　網：太精彩

樓下火災「要跑還是關門？」　小隊員曝解答…喊5次這迷思最致命

遭嗆「新冠病毒」！林書豪不點名誰說的　G聯盟已展開調查

超夢幻生日趴！她「豪砸90萬」讓6歲女兒當公主　老公嘆：要破產了

達叔臨終最後一幕　田啟文：聽見親友呼喚用力睜眼

芒果、蓮霧等水果也可能被弄掉　學者批大陸像流氓霸凌台灣

驗證了平行時空？2張駕照「100%相同」零破綻…掀網熱議：這很嚴重

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

地方熱門新聞

幫9旬阿嬤推回收車…最帥郵務士找到了

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

高雄中博高架橋拚9天拆除　首日施工進度略超前

台南天上人間拆包裝！在地人曝內幕

嘉義出遊新秘境

影／「有蝴蝶飛入」　中壢彩券行賣出頭彩

5天安城專案嚴厲掃毒查槍　台中是打擊犯罪之都

嘉義市營利事業「銷售額」創歷史新高：2315億

洗衣籃髒衣「暗藏玄機」　毒鴛鴦拎著跑

阿里山林鐵重現百年前運材場景

嘉縣山海豪華景色　太平雲梯、阿里山日出超吸睛

大陸禁台灣鳳梨進口　蘇清泉：籲國台辦重新考量

全國最大　彰南運動中心7天免費體驗

大埔事件「張藥局」同學祖厝被拆

更多熱門

相關新聞

農曆連假　桃園市長照服務不打烊

農曆連假　桃園市長照服務不打烊

農曆7天連假，長照服務員有休假嗎？桃園市衛生局3日提醒，長照服務在農曆過年期間不中斷，共134家服務單位在春節期間持續提供7項長照服務，有服務需求的市民，請於2月9日前(送餐服務2月5日前)向桃園市長期照顧管理中心提出申請，或撥打長期照護諮詢服務專線1966，以利事先連結合約單位，安排人員提供服務。

印尼移工暫停引進　衛生局：長照服務補缺口

印尼移工暫停引進　衛生局：長照服務補缺口

嘉義縣推家庭照顧者服務資源

嘉義縣推家庭照顧者服務資源

樂善照顧服務勞動合作　提供長照服務

樂善照顧服務勞動合作　提供長照服務

調查：家庭照顧者負荷指數「這年齡」最高

調查：家庭照顧者負荷指數「這年齡」最高

關鍵字：

家庭照顧者長照服務

讀者迴響

熱門新聞

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

酸民嗆「吳孟達只是戲子」！

吳孟達15句經典台詞！紅到今天網友還在用

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

周星馳發聲了！痛失老友吳孟達：我還無法接受

青銅劍遭壓45度角彎折　搬開秒彈回原狀

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

台男太丟臉！「日本正妹家教」委屈哭訴

吳孟達和周星馳「交惡內幕」曝光！

男友夜夜要5次　女戰到身體壞掉

誰最適合2024總統？吳子嘉爆：他會參選！

去網友阿嬤家吃飯　女慘遭性侵

酒店性愛教戰手冊規定曝　網分析不准帶保險套原因

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

55歲的邰智源到底在拚什麼？

更多

最夯影音

更多
吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」
屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面