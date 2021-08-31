寒冬未消業者苦撐！　中秋連假國道客運空位達9成

▲公路總局鼓勵，民眾中秋連假期間若有往返需求可多搭乘國道客運。示意圖。（圖／業者提供）



記者許維寧／台北報導

中秋連續假期將至，但國道客運買氣不若雙鐵。交通部公路總局今天（8/31）表示，若民眾於連假期間有返鄉需求，仍建議搭乘大眾運輸工具，今年中秋連續假期預售票已於8月17日起陸續販售，截至8月25日止，東西部國道客運均尚有9成空位。

110年中秋節連續假期自9月18日起至9月21日止，共計4日。但受到國內疫情影響，日前公路總局才拍板，確定取消中秋連假、國慶連假公共運輸優惠，原本連假期間90條國道客運路線可享票價85折優惠取消，也讓客運業者喊苦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路總局今天則表示，若民眾於連假期間有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸，各客運業者也備妥運能提供民眾服務，並視場站候車人潮機動加開班次。今年中秋連續假期預售票已於8月17日起陸續開始販售，截至8月25日止，東西部國道客運均尚有9成空位，相關購票資訊，可至各客運業者網站查詢。

除了鼓勵民眾使用大眾運輸，公路總局也說，持續督導客運業者於場站、候車地點或高頻次接觸設施等重點區域於營運期間加強清潔消毒作業，請搭乘公路客運民眾務必配合量測體溫、遵循實聯制及相關飲食規定、確實配戴口罩並維持適當社交距離，做好自我防護，以降低疫情感染與傳播的機會；除防疫措施外，更督導客運業者確實執行駕駛員及車輛安全整備，確保民眾乘車安全。

