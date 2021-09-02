中秋迎報復性車潮！國道服務區防疫趨嚴　最新用餐規則曝光

▲高公局表示，因應連假人潮，國道服務區桌椅、隔板已經有其配置，民眾勿擅自移動。（圖／高公局提供）

記者許維寧／台北報導

9月18日至9月21日為中秋連續假期，交通部高公局今（9/2）表示，因應連續假期往返人潮，國道服務區均開放餐飲內用。8月24日指揮中心放寬同住家人和照顧者可不受使用隔板、梅花坐等限制，但因應不同族群用路人使用，仍要求用路人依照服務區座位、隔板安排入列內用，不得任意變更配置。

中秋連續假期將於九月中旬登場，也是警戒降級後首個連續假期，預計國道將湧現報復性出遊車潮。高公局今日也表示，國道交通量近期逐漸恢復正常，預估今年中秋連假期間將有大量用路人至服務區休憩，呼籲請用路人配合服務區防疫措施。

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高公局說明，國道全線各服務區依照指揮中心「餐飲業防疫管理措施」及地方政府相關規定辦理，為落實安全社交距離，將由專人進行實聯制控管，用路人須等候依序入場。目前各服務區均開放餐飲內用，不同桌顧客間應保持1.5公尺以上間距、同桌採梅花座或使用隔板為原則。

8月24日起，衛福部新增同住親友及照顧者聚餐可不受限使用隔板、梅花座間隔規範，但高公局說，由於地方政府仍有另外規範，加上連假期間因應不同族群用路人使用，仍請用路人配合各服務區桌椅配置，切勿擅自移動隔板，並於離開座位時戴上口罩。

另外，高公局也說，目前各服務區仍暫停開放駕駛人休息室、穆斯林祈禱室、淋浴室、兒童遊樂設施等設施，若行駛途中感到疲倦，可從鄰近交流道駛出或將車輛駛進服務區停車場並於車上進行短暫休憩，切勿疲勞駕駛，以免影響行車安全。



