怕群聚、避中秋連假！各大學開學時間不一樣　台大、師大下周討論

▲教育部回應，開學前兩周將發布「110學年度大專校院校園防疫工作注意事項」。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

各大學將於9月中旬陸續開學，教育部日前授權各校自行評估疫情，彈性上課，部分大學考量開學群聚及中秋節連假，有些大學索性延到中秋連假結束再開始，有的則開學但採線上教學，中秋連假之後再恢復到校上課。

據了解，台灣大學下周二將於行政會議上討論開學防疫，以及開學時程規劃案，目前尚未訂定。台師大教務長劉美慧指出，台大系統三校原定是9月22日開學，離實際開學日還有一段時間，會再研商。政大提到，開學時成目前尚未訂定，會等9月7日校長開全校防疫大會才能確定。

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世新大學校長吳永乾說，會如期9月22日開學，否則會影響到過年還有學測時間。文化大學校長徐興慶表示，目前朝向遠距教學規劃，但學校最大公約數還是以優九聯盟的決定為主，但還是會依照教育部規定，以及開學時疫情情況來決定是否遠距還是實體授課。徐興慶也說，儘管BNT進來了，但也是開放12歲至18歲，大學生能打到得很少，所以是否實體開學，還會再討論。

彰化師大和明道大學則考慮開學沒幾天又是中秋節問題，研議開學第一周維持線上教學，中秋假期結束才到校上課，下周將舉辦行政會議作出實施方案。大葉大學、建國科大、中州科大都決定中秋連假之後開學，直接到校上課。

對於「110學年度大專校院校園防疫工作注意事項」，教育部回應，將於開學前兩周發布，規定多少人以上的班級要採遠距教學，以及師生要做足哪些工作才能入校等細節，目前已擬好草案，正在徵詢專家學者意見中。

