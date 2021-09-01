中秋「國5壅塞時段」出爐！行車時間恐增7倍　車速不到40公里

▲高速公路局建議民眾，中秋連假時間往返宜蘭可多利用台九線。（圖／高公局提供）

記者許維寧／台北報導

9月18日至9月21日為中秋連續假期，交通部高速公路局評估，近日疫情趨緩、國道交通量逐漸恢復正常，研判中秋節連假期間國5恐壅塞，目前已規劃精進式匝道儀控、部分入口匝道封閉、高乘載管制及大客車優先通行措施。並提醒民眾國道5號易壅塞時段和路段，建議民眾可及早規劃行程。

高公局預判，在中秋節連假前1日（9月17日）9-24時、9月18日5-16時及9月19日6-16時，國5南向南港系統至坪林路段將湧現往宜蘭方向車流；而北向宜蘭至坪林等路段，於9月19日15-24時、9月20日11-24時及9月21日10-18時容易發生車速低於每小時40公里壅塞情形，整體旅行時間恐將為平常的5至7倍。

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為避免壅塞惡化，高公局將於9月17日（前1日）實施國3往國5雙向精進式匝道儀控，9月18日及9月19日每日0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口，6-12時實施南港系統南向入口高乘載管制，9月20日及9月21日則每日14-21時實施頭城、宜蘭、羅東及蘇澳交流道北向入口高乘載管制，建議民眾前往國5可利用公共運輸，或可利用台2、台9替代道路。

高公局建議，若民眾欲於連假期間自行開車行駛國5，除避開上述尖峰時段及路段外，可利用高速公路1968App查詢即時路況，彈性調整行車時間與改道動線，行車前請先檢查車況，切勿疲勞駕駛以維持行車安全，另行駛於雪山隧道北向路段時，請務必跟上前車，避免拉長車距。