ET民調／十大政治領袖排行！郭台銘竄升第三　賴清德緊追侯友宜

▲由左至右為侯友宜、郭台銘、賴清德。（圖／ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

台灣五月本土新冠疫情爆發，對蔡政府來說堪稱前處理不好就會撼動執政的危機，對於國內一線的政治人物而言，也是考驗自己的重大挑戰。在歷經兩個多月的三級防疫警戒，國內疫情受到控制，疫苗覆蓋率也因疫苗陸續到貨提升的情形下，根據《東森新媒體ETtoday》最新民調顯示，在32位政治人物中，新北市長侯友宜繼續蟬聯是十大政治領袖的冠軍寶座，副總統賴清德排名第二緊追在後。值得注意的是，鴻海創辦人郭台銘在此次調查中也因為BNT疫苗到貨而竄升至第三名，至於第六到第十名的排名，依次則為台北市長柯文哲、立法委員蔣萬安、前國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、衛生福利部長陳時中。

根據《東森新媒體ETtoday》民調中心針對後蔡英文時期所進行的台灣十大政治領袖調查結果顯示，新北市長侯友宜在32位政治人物中被看好度第一，高達73.5%民眾認為侯友宜最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖。

若與《東森新媒體ETtoday》從去年6月進行第一次後蔡英文執政時期的十大領袖排名調查開始觀察，在超過一年的時間裡，侯友宜在歷次調查中，始終都維持高檔的看好度，繼續穩居第一名。

在此次調查中拿下第二名的副總統賴清德，就任後全力執行總統交辦的雙語國家、人權、原住民轉型正義、國內醫療資源整備及國際醫療合作五大任務，深入走訪台灣各地區，儘管曝光量低，但在歷次調查排名始終保持在五名以內，顯見有批忠誠的支持者，加上國產疫苗開打之初，賴清德以施打國產疫苗的行動穩定民心，排名從前次調查（2021年6月）的第三名上升一名，名列第二。

令人注意的是，鴻海創辦人郭台銘在國內急需新冠疫苗的情況下，提出申請進口500萬劑BNT疫苗，前次調查首次進入榜內就一舉衝到第四名，後續更因親自前往歐洲與BNT高層見面，同時密切關注國際流通的現貨，成功取得BNT疫苗且趕在中小學開學到貨，本次調查排名上升到第三名。

排名第四的桃園市長鄭文燦，在前次調查中受到部桃群聚感染與華航諾富特等事件的影響，排名曾下滑至第八名，但隨著本土疫情受到控制逐漸趨緩，鄭文燦因堅守地方努力防疫，看好度回升，名次上升到第四名。

此次拿下第五名的高雄市長陳其邁，他在前三次調查中雖然排名在後段，但因為陸續提出傳統市場分流等抗疫措施頗受好評，對於執政地區高雄市的疫苗施打規劃與成效，表現沈穩與認真負責的施政態度也受到支持者的肯定，本次調查再度躋身前段班，排名第五名。

第六名的柯文哲，在歷次調查中排名保持在十名以內，雖前次調查因在疫情爆發初期抗疫表現突出，各項醫護徵召與防疫旅館等快狠準的果斷決策，獲得民眾看好，曾經拿下第二名，或許是因為前陣子受到台北市陸續爆發北農、士林長照等多起群聚事件，以及好心肝診所、振興醫院特權疫苗風波與爭議的影響，柯文哲在此次調查中，排名稍微下滑，拿下第六名的成績。

在新生代方面，國民黨台北市長的熱門人選、最被看好的國民黨立委蔣萬安，勤跑基層和為民發聲的作風，為他帶來穩定支持度，但在本次調查中，由於鄭文燦與陳其邁的看好度回升，蔣萬安在十大排行榜中，成績從第五名略微下滑至第七名。

至於捲土重來參選國民黨黨主席的朱立倫，在本次調查中，也是因未受到鄭文燦與陳其邁的看好度回升的影響，名次由第六名下滑至第八名。

此次調查排名第九的台中市長盧秀燕，是十大政治領袖中唯一的女性政治人物，與前次相較雖然排名略微下滑，但因多次針對中火發電廠增設等議題與中央對抗，加上本次面對新冠肺炎社區感染擴散，迅速指揮展開積極抗疫的作為，獲得人氣與看好度，盧秀燕仍穩居中部領頭羊的地位，也被朱立倫點名為2024年總統選舉強棒之一，未來動向備受矚目。

在此次調查中，令人意外的還包括衛福部長陳時中，他在十大排行榜中，最好的成績曾經在台灣防疫上半場中拿下第三名，雖然因為華航機師檢疫期限放寬成「3+11」導致出現防疫破口，指揮部署遭受質疑，後續又因為疫苗採購以及施打分配爭議，失去民眾信任感，好感度出現下滑，但與前次調查（2021年6月）相較，陳時中的看好度依舊維持在第十名，並未提升。

本次民調由《東森新媒體ETtoday》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查期間於2021年8月30日至9月1日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1,323份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.69%。

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