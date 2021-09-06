ET民調／五倍券怎麼花？8大消費類別排行出爐　28.8%想領紙本

▲民眾購買生活用品。（資料照／記者周宸亘攝）



記者黃巈禾／台北報導

受新冠肺炎三級警戒影響，許多商家生意與業績大幅衰退，對於行政院推出振興五倍券振興經濟，且有望在國慶連假前上路，不少民眾也已經開始期待。根據《東森新媒體ETtoday》民調中心最新調查顯示，在紙本與數位的選擇上，有28.8%民眾以以紙本方式領取振興五倍券，近半的民眾仍在觀察與考慮，至於最想把消費券花在哪些項目的八類排行中，受訪民種選擇的前三名依序為生活用品、美食餐飲，以及觀光旅宿。

行政院預計發放振興五倍券，並採紙本領取與數位支付兩種模式發放。根據《東森新媒體ETtoday》民調中心最新調查顯示，28.8%民眾計畫以紙本方式領取振興五倍券；使用信用卡綁定的數位支付方式為17.6%；但有近半數民眾表示，將視加碼優惠多寡再決定自己要以哪種方式領取振興五倍券（看哪種方式加碼優惠最多再決定47.9%）。

▲僅28.8%的民眾領取紙本五倍券。（圖／東森新媒體ETtoday）



對於振興五倍券推出的目的為提振經濟活動，因此全台實體店家、攤商皆可使用，包括餐飲、夜市、百貨、零售、旅遊與藝文業等，亦可拿來臨櫃繳納電信費、瓦斯費、學雜費等，調查結果也發現，民眾在拿到五倍券後，最想消費的項目以生活用品（66.6%）最多，其次為美食餐飲（37.1%），觀光旅宿（31.3%）為第三名。

值得一提的是，目前仍在觀望與考慮要如何使用消費券的民眾也是大有人在，調查發現，「看哪裡回饋最多就用哪裡」的比例為28.2%排名第四，臨櫃繳費也有26%，排名第五。

第六名至第八名則依序為實體通路購買3C家電（22.1%）、運輸交通（11.6%）、藝文展演（9.2%），有4.4%的民眾不知道或還沒想好用途；也有1.7%的民眾想使用在美容SPA。

▲高達66.6%民眾五倍券想花在生活用品上。（圖／東森新媒體ETtoday）



本次民調由《東森新媒體ETtoday》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年8月30日至9月1日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1,323份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.69%。

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