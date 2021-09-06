幼兒園感染為Delta變異株？　新北市府：基因定序送驗中還無法判斷

記者杜冠霖／新北報導

新北市今公布幼兒園9人確診，其中1人是幼兒家長，對於是不是delta病毒感染，新北副市長劉和然表示，基因定序尚未出來，還沒辦法判斷，但各種可能都不放過，才不會掛一漏萬，不管是alpha還是delta，都會採取更嚴謹的態度。

對於基因定序，劉和然表示，稍早衛福部長陳時中也有宣布，原則上基因定序應該明天就會出來，到底是不是delta，還要等結果出來才能作判斷，但不管是alpha還是delta，都會採取更嚴謹的態度去面對。

指揮中心說明，今日新增9例本土個案，為5例男性、4例女性，年齡介於未滿5歲至20多歲，發病日介於今(2021)年8月28日至9月4日，個案分布均在新北市；9例均為已知感染源，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至9月4日累計公布1萬4814位確診個案中，已有1萬3742人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.8%。

指揮中心表示，今日新增7例境外移入個案均為男性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自甘比亞(案16130)、日本(案16131)及其他(案16132至案16136)入境，入境日介於8月23日至9月5日。

▼新北幼兒園群聚感染。（圖／新北市政府提供）

