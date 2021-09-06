柯文哲自認防疫工作做得不錯　「我跟侯友宜至少還算表現好」

記者林銘翰／台北報導

根據《東森新媒體ETtoday》最新民調，新北市長侯友宜在全國32位政治人物中，繼續蟬聯是十大政治領袖的冠軍寶座，台北市長柯文哲則是排名第六。對此，柯文哲表示，民調本來就是高高低低，並自認與侯友宜在防疫工作都做得不錯，「所以認真做事就好，剩下就給上天決定」。

民調結果顯示，柯文哲在疫情爆發初期抗疫表現突出，各項醫護徵召與防疫旅館等快狠準的果斷決策，普遍獲得民眾看好，一度拿下第二名寶座，前陣子卻陸續爆發北農、士林長照等多起群聚事件，以及好心肝診所、振興醫院特權疫苗風波與爭議的影響，也讓柯文哲在本次調查下滑至第六名。

台北市政府6日下午召開防疫因應記者會，柯文哲受訪時表示，民調本來就是高高低低、不用太在意，在疫情緊張時，大家本來就會比較聚焦在「有醫療專業的人」，民調自然會比較高一點，疫情趨緩就會回到常規。

「所以民調高高低低，我本來就預料中的事」，柯文哲說，不過有些事情並不是像媒體所報導，例如以前有人說台北市不做疫調，但是卻可以在兩個禮拜內控制疫情，把每天的確診案例壓到個位數，「我也知道那是新聞操作的認知作戰，我們也沒有掌握媒體」。

「人家怎麼抹黑你，我們也是束手無策」，柯文哲強調，他相信只要認真做，還是會被大家看到，並自認與侯友宜在防疫工作做得不錯，不然沒有辦法這樣控制下來，其他國家都很慘、死傷慘重，「我們至少還算表現不錯」，所以認真做事就好，剩下就交給上天決定。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

