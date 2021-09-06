快訊／開學防疫風險高　新北：有症狀就不上課、不上班

記者杜冠霖／新北報導



新北市今公布幼兒園9人確診，其中1人是幼兒家長，新北副市長劉和然呼籲，拜託各位老師跟學生，只要有任何症狀都要充分說明，且不上班、不上課，也要善用社區篩檢站及居家快篩試劑。

對於開學狀況，劉和然表示，要開學了大家壓力都很大，因為學生來自四面八方，所以老師和學生要特別謹慎，只要有任何症狀都要充分說明，且不上班、不上課，也要善用社區篩檢站及居家快篩試劑，目前已經買了54000劑快篩試劑供學校使用。

指揮中心說明，今日新增9例本土個案，為5例男性、4例女性，年齡介於未滿5歲至20多歲，發病日介於今(2021)年8月28日至9月4日，個案分布均在新北市；9例均為已知感染源，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至9月4日累計公布1萬4814位確診個案中，已有1萬3742人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.8%。

指揮中心表示，今日新增7例境外移入個案均為男性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自甘比亞(案16130)、日本(案16131)及其他(案16132至案16136)入境，入境日介於8月23日至9月5日。

▼新北副市長劉和然。（圖／新北市府提供）

