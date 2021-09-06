ET民調／49.6%傾向兩岸維持現狀　52.7%相信拜登會派軍協防台灣

▲國軍實施飛彈射擊。（示意圖／國防部提供）



記者黃巈禾／台北報導

阿富汗政府在今年8月美國撤軍後迅速垮台，塔利班直取首都喀布爾奪回政權，局勢引發全球包括美國本土及台海兩岸的熱烈討論。根據《東森新媒體ETtoday》民調中心最新調查結果發現，進行民調，有49.6%的台灣民眾傾向兩岸維持現狀，支持立即統一或獨立的比例都在個位數。另外，對於未來兩岸如果爆發軍事衝突，有52.7%民眾相信美國總統拜登會派軍協防台灣。

根據《東森新媒體ETtoday》民調中心調查發現，在兩岸關係的立場與走向上，49.6%民眾傾向兩岸維持現狀（暫時維持現狀以後再說28.6%、永遠維持現狀21.0%）；另有24.7%傾向先維持現狀未來再獨立，僅8.0%立即獨立；而9.3%傾向先維持現狀未來再統一，立即統一僅2.0%。

另外，調查結果也發現，若未來兩岸間爆發軍事衝突，52.7%民眾認為拜登執政下的美國政府會派軍協防台灣（一定會19.9%、可能會32.8%），與今年3月的調查結果相比，增加7個百分點。

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示，多數台灣人對於維持台灣的民主價值有強烈的決心，然而又不願意碰觸兩岸間戰爭的風險，因此，歷次調查結果都顯示台灣人「傾向兩岸維持現狀」比例最高，顯示多數台灣民眾對於兩岸的態度較為務實。

本次民調由《東森新媒體ETtoday》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年8月30日至9月1日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1,323份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.69%。



▲49.6%民眾傾向兩岸維持現狀。（圖／東森新媒體ETtoday）



▲52.7%民眾相信拜登會協防台灣。（圖／東森新媒體ETtoday）



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