　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲籲請農民放心　8月豪雨造成延遲性災損仍可申請救助金

▲台南市長黃偉哲說，台南疫情70天+0，離中秋連假還有二周，市府會視疫情滾動式檢討，如疫情擴大就會發布相關停辦活動的訊息及最新防疫指引。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲籲請農民放心，8月豪雨造成延遲性災損仍可申請救助金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲5日率農業局向市民報告，8月份西南氣流豪雨對農作物造成延遲性災損的補助申請辦法，黃偉哲並籲請農民放心，8月豪雨造成延遲性災損仍可申請救助金。

農業局表示，8月上旬受西南氣流連日降雨影響，台南市農作物損失慘重，經統計「8月上旬西南氣流豪雨農業天然災害現金救助」資料，本次台南申報戶數共計14764戶，申請面積12721公頃。黃偉哲市長向農委會全力爭取，農委會於8月9日公告台南市全區為「農產業全部項目現金救助地區」，而農委會也已經針對台南的農損撥款6000餘萬，台南市政府農業局也已撥款4000餘萬給受損的農民。

▲台南市長黃偉哲籲請農民放心，8月豪雨造成延遲性災損仍可申請救助金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了簡化救助金撥款程序，黃偉哲指示農業局在8月30日函文農委會，建請農委會同意將番石榴、番荔枝等納入免勘查損失率品項，後續如獲農委會同意，將可加速救助金發放、協助農民減少災損、度過難關。

而對於近日有農民反應本次降雨成災，山區的農作物例如番石榴等，因花蕊被雨打落，無法授粉、開花而有延遲性災損發生的情形，黃偉哲市長非常重視，立即責成農業局儘速啓動勘查作業，以協助減輕農民損失。

農業局表示，農作物部分如有延遲性災損發生的情形，農業局已轉知各區公所，應立即通報以利啟動勘災小組會勘，也會同農糧署南區分署及台南區農業改良場進行會勘作業辦理救助事宜，如勘災結果達補助標準，農委會也將再次接受農民的災損補助申請。

台南市政府強調，此次農損，區公所皆有受理，僅發生有些初審結果有未符合農委會賠償標準，須再辦理複查，並無不受理情況。

「好神拖超值組」

►拖地神器才799元！從此地板超乾淨

ET快訊
新北男打完莫德納「中風癱瘓」　妻崩潰：他一直很健康
Delta進來「整個校園要撤」　醫祈禱這地區疫情別擴散
鄧佳華有新工作！　連千毅「現身挖角」待遇這樣承諾
今天鬼門關！　一過「5生肖發大財」
身邊有確診者？　只要「輸入手機號碼」可查你被疫調幾次
柯文哲想選高雄是真的！何時辭北市長都想好了　2場密會曝光
「他們瘋狂搞我下體」　女網紅直播遭6男童扒褲、打屁股

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃偉哲籲請農民放心　8月豪雨造成延遲性災損仍可申請救助金

地層下陷一年6.5公分！　雲林放大絕「種高粱」搶救高鐵

小花蔓澤蘭全國防治日清除比賽　草屯平林社區鏟近50公斤拔頭籌

徵件倒數！新北市文學獎用文字書寫心中「宅新北」

全國首創！智慧雲端救護系統號誌連動　新北119救人分秒必爭

推廣台南處理廚餘SOP補助　蘇揆：讓台灣產業向上提升

小花蔓澤蘭全國防治日　新北小花終結者清除0.5公噸

豐年祭取消！新北市圖辦線上原民活動　認識部落傳統文化

長榮機師確診事件　鄭文燦：收到細胞簡訊有症狀可做免費採檢

疫想天開飆創意　新北市圖「參與式預算」Online徵件

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

萌娃鏡子前讚嘆美貌「我真漂亮」　雙胞胎姊妹狂嘴：我們長得一樣

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

聽到「妳很棒」！美珠、昭旻、娜拉哭一片　Loco也掉淚..GRAY打氣：照你意思去做吧

騎士停外側想迴轉頻回頭看車況 觀察10多秒催油門...秒被撞飛！

黃偉哲籲請農民放心　8月豪雨造成延遲性災損仍可申請救助金

地層下陷一年6.5公分！　雲林放大絕「種高粱」搶救高鐵

小花蔓澤蘭全國防治日清除比賽　草屯平林社區鏟近50公斤拔頭籌

徵件倒數！新北市文學獎用文字書寫心中「宅新北」

全國首創！智慧雲端救護系統號誌連動　新北119救人分秒必爭

推廣台南處理廚餘SOP補助　蘇揆：讓台灣產業向上提升

小花蔓澤蘭全國防治日　新北小花終結者清除0.5公噸

豐年祭取消！新北市圖辦線上原民活動　認識部落傳統文化

長榮機師確診事件　鄭文燦：收到細胞簡訊有症狀可做免費採檢

疫想天開飆創意　新北市圖「參與式預算」Online徵件

一出爐就被秒殺！桃園邪惡「蚵嗲」脆度驚人　鮮蚵肥美大顆超欠吃

霧台櫻花王生病僅剩枯枝！恐難再人為復甦　櫻花王子、公主接棒

國民黨美女刺客突圍　3女將被點名角逐2022市議員

筒香嘉智連2天首局開轟　第7轟成為海盜隊史最快

女士官深夜進艦長室關門3小時稱「修電腦」　遭懲處調離現職

鹿港沒下雨卻現深邃「天坑」 居民憂土壤液化：工業區要進駐...

鄧佳華「物流廠根本狗眼看人」新工作有譜了！ 連千毅挖角待遇曝

好可怕！蛀牙染菌深入骨頭、組織　美魔女臉腫如「麵包超人」

日媒透析大谷打擊進化關鍵　再1勝、7轟完成百年壯舉

Delta若進來「整個校園要撤」　醫祈禱這地區疫情別擴散

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

地方熱門新聞

一年下陷6.5公分！種高粱搶救高鐵

鄭文燦：收到簡訊有症狀可免費採檢

收到細胞簡訊心慌　桃園千人衝採檢站

台南男高生持球棒砸早餐店被壓制

推廣台南處理廚餘SOP

台南積極防範非洲豬瘟入侵

關懷居隔人員　鄭文燦到檢疫所幫打氣

方莞靈台南住家修繕完工

黃偉哲邀民眾體驗感受部落活力

8月豪雨災損仍可申請救助金

劉妍廷包辦愛斯基摩艇2金獎牌！

草屯這社區鏟小花蔓澤蘭近50kg拔頭籌

小花蔓澤蘭　新北小花終結者清除0.5公噸

「好市券」綁定市民卡挨批　桃市府回應

更多熱門

相關新聞

黃偉哲邀民眾體驗感受部落活力

黃偉哲邀民眾體驗感受部落活力

「走進吉貝耍，閱讀西拉雅」，是以台南市東山區西拉雅部落－吉貝耍部落，做為文化路徑規劃，由吉貝耍部落文化人類學工作者段洪坤老師帶領民眾認識西拉雅文化，5日舉辦實地走讀活動，市長黃偉哲，市議員Kumu Hacyo谷暮．哈就及李宗翰也到場共襄盛舉，來自各地對部落文化有興趣的民眾報名相當踴躍。

中秋節活動會視疫情滾動式檢討

中秋節活動會視疫情滾動式檢討

方莞靈台南住家修繕完工

方莞靈台南住家修繕完工

蘇貞昌肯定城西廚餘高速發酵廠

蘇貞昌肯定城西廚餘高速發酵廠

蘇貞昌否認撤換陳吉仲　「不會讓他離開」

蘇貞昌否認撤換陳吉仲　「不會讓他離開」

關鍵字：

黃偉哲農民豪雨延遲性災損

讀者迴響

熱門新聞

趙薇傳出現在「吳亦凡供的47人名單」

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

瑞士名錶稱「台灣是國家」辱華　鹿晗速切割解約

命理師點名5生肖　鬼門關以後發大財

吳亦凡爆供出47人「第三批名單」

最想住台北市哪一區？　鄉民答案很一致

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

空姐密切接觸確診機師　指揮中心給原因

內褲爆黏！她月經來「不是用衛生棉」　1天只洗1次醫驚呆

《俗女》陳嘉玲吐「子女心聲」媽秒心碎

回家才抓到染Delta　台北至少2人

女網紅直播遭6男童扒褲、打屁股性騷

國中妹離奇失蹤5天　國小女一句話揭恐怖虐殺案

手搖飲3巨頭殞落！鄉民推爆：這家10元屌打

更多

最夯影音

更多
叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王
岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面