黃偉哲籲請農民放心　8月豪雨造成延遲性災損仍可申請救助金

▲台南市長黃偉哲籲請農民放心，8月豪雨造成延遲性災損仍可申請救助金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲5日率農業局向市民報告，8月份西南氣流豪雨對農作物造成延遲性災損的補助申請辦法，黃偉哲並籲請農民放心，8月豪雨造成延遲性災損仍可申請救助金。



農業局表示，8月上旬受西南氣流連日降雨影響，台南市農作物損失慘重，經統計「8月上旬西南氣流豪雨農業天然災害現金救助」資料，本次台南申報戶數共計14764戶，申請面積12721公頃。黃偉哲市長向農委會全力爭取，農委會於8月9日公告台南市全區為「農產業全部項目現金救助地區」，而農委會也已經針對台南的農損撥款6000餘萬，台南市政府農業局也已撥款4000餘萬給受損的農民。





為了簡化救助金撥款程序，黃偉哲指示農業局在8月30日函文農委會，建請農委會同意將番石榴、番荔枝等納入免勘查損失率品項，後續如獲農委會同意，將可加速救助金發放、協助農民減少災損、度過難關。



而對於近日有農民反應本次降雨成災，山區的農作物例如番石榴等，因花蕊被雨打落，無法授粉、開花而有延遲性災損發生的情形，黃偉哲市長非常重視，立即責成農業局儘速啓動勘查作業，以協助減輕農民損失。



農業局表示，農作物部分如有延遲性災損發生的情形，農業局已轉知各區公所，應立即通報以利啟動勘災小組會勘，也會同農糧署南區分署及台南區農業改良場進行會勘作業辦理救助事宜，如勘災結果達補助標準，農委會也將再次接受農民的災損補助申請。



台南市政府強調，此次農損，區公所皆有受理，僅發生有些初審結果有未符合農委會賠償標準，須再辦理複查，並無不受理情況。

「好神拖超值組」

