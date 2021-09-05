「走進吉貝耍，閱讀西拉雅」 黃偉哲邀民眾體驗感受部落活力

▲「走進吉貝耍，閱讀西拉雅」舉辦實地走讀活動，台南市長黃偉哲出席關心，市議員Kumu Hacyo谷暮．哈就及李宗翰也到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「走進吉貝耍，閱讀西拉雅」，是以台南市東山區西拉雅部落－吉貝耍部落，做為文化路徑規劃，由吉貝耍部落文化人類學工作者段洪坤老師帶領民眾認識西拉雅文化，5日舉辦實地走讀活動，市長黃偉哲，市議員Kumu Hacyo谷暮．哈就及李宗翰也到場共襄盛舉，來自各地對部落文化有興趣的民眾報名相當踴躍。

黃偉哲市長表示，透過實地走訪，將能夠對西拉雅族文化、飲食及傳統祭儀有更深入的了解及認識，也更能感受部落文化之美，感謝段洪坤老師帶領走讀活動，讓更多西拉雅子弟了解先民奮鬥過程，更歡迎大家揪團來台南體驗不一樣的西拉雅特色行程，品嘗在地傳統美食，感受獨特的吉貝耍部落活力及魅力。

「走進吉貝耍，閱讀西拉雅」活動自110年1月至9月期間，共辦理10場走讀活動，其中3場為親子走讀，7場為一般民眾走讀，活動期間與獨立書店合作辦理5場閱讀西拉雅講座，邀請閱讀文本作者段洪坤及李淑芬老師，與民眾分享文本中的歷史文化知識，深度認識族群文化。

因疫情影響，自5月份停辦的「走讀西拉雅，閱讀吉貝耍」活動，於8月29日起恢復舉辦，原本5月份以後規劃5場實體走讀及1場講座，因應防疫措施及室內用餐等規定，部分場次改為線上走讀及線上講座，並調降報名人數，目前辦理2場實體走讀活動，今日則是最後1場實地走讀活動。

本次活動分為「民眾走讀」及「親子走讀」，串連部落參訪、導覽闖關、紀錄片欣賞、捻繩串珠或十字繡體驗DIY以及品嘗風味餐等活動，透過在地文史專家導讀地景及文化，讓民眾透過部落走讀，進一步理解及關懷西拉雅文化的保存與維護。相關活動訊息刊登於「文化部」走讀台灣網站https://worldbookday.culture.tw/home/zh-tw/activity/38727以及「西拉雅族吉貝耍部落」粉絲專頁https://www.facebook.com/kabuasua。

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